Ondata Omicron superata in Sudafrica/ Via il coprifuoco: “-30% di contagi in 7 gg”

Giungono buone notizie dal Sudafrica in merito ad Omicron: il coprifuoco, indetto proprio per contenere il rapido aumento dei contagi dovuti alla variante suddetta, è stato annullato alla luce dei casi in discesa. Come riferito dal Corriere della Sera, il picco della quarta ondata di covid è stato superato, di conseguenza il lockdown notturno, che obbligava i residenti a restare in casa dalla mezzanotte fino alle 4 del mattino del giorno seguente, è stato abolito.

A comunicare la decisione è stato, attraverso una nota stampa, il ministro Mondli Gungubele, «Tutti gli indicatori suggeriscono che il Paese potrebbe aver superato il picco della quarta ondata», si legge, una notizia che tra l’altro è giunta un po’ a sorpresa. E ancora: «Il coprifuoco sarà revocato. Non ci saranno quindi restrizioni sugli orari di movimento delle persone», mantenendo comunque l’obbligo delle mascherine nei luoghi pubblici, fissando un limite per i raduni (1.000 persone al chiuso e 2.000 all’aperto), ed estendendo l’orario di apertura dei negozi che vendono alcolici.

ONDATA OMICRON SUPERATA IN SUDAFRICA: -29.7% DI CONTAGI IN SETTE GIORNI

Il Sudafrica è allo stato attuale il paese africano maggiormente colpito dalla pandemia, avendo registrato ben 3.5 milioni di contagi e 91mila vittime. Nell’ultima settimana, però, i contagi sono diminuiti del 29.7 per cento, per un totale di 89.781 infezioni contro le 127.753 dei 7 giorni precedenti, e nel contempo sono calati anche i ricoveri ospedalieri in otto delle nove province nazionali. «Mentre la variante Omicron è altamente trasmissibile, ci sono stati tassi di ospedalizzazione inferiori rispetto alle precedenti ondate», si legge ancora sulla nota governativa.

Fareed Abdullah del South African Medical Research Council, ha invece commentato via Twitter: «La velocità con cui la quarta ondata guidata da Omicron è salita, ha raggiunto il picco e poi è scesa è stata sbalorditiva. Picco in quattro settimane e declino precipitoso in altre due». Al momento Omicron è presente in più di 100 Paesi, Italia compresa, e mostra una contagiosità incredibile mentre dal punto di vista dell’aggressività sembrerebbe meno “cattiva” rispetto alla Delta.



