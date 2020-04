One Direction, reunion nel 2020?/ Liam Payne conferma: “Ci siamo sentiti ma…”

Il momento tanto atteso dai fan degli One Direction è arrivato? Sembra proprio un po’ prematuro parlare della possibilità di andare in giro per concerti o ad incontri con i fan o simili, ma sembra proprio che la band abbia scelto quest’anno per rimettersi insieme. Sarà vero oppure no? Sarà l’inizio di un progetto che ci terrà compagnia poi nel 2021? Sono tutte domande destinate a rimanere senza risposta visto che la tanto attesa reunion degli One Direction non è ancora ufficiale ma possiamo definirla certa perché i rumors arrivano direttamente da uno di loro e, in particolare, Liam Payne. A 5 anni dall’uscita dall’ultimo disco della band, intitolato Made in the A.M., la reunion degli One Direction si profila all’orizzonte.

LA REUNION DEGLI ONE DIRECTION E’ REALTA’?

Le prime novità sulla reunion sono arrivate in un’intervista al The Sun da Liam Payne che ha subito rivelato: “Sta per arrivare il nostro decimo anniversario e in queste ultime settimane abbiamo parlato della reunion. Per il momento non so cosa mi è permesso dire a riguardo! Ci sono tante cose sulle quali abbiamo lavorato, per far sì che possano accadere, c’è stato uno scambio di email ma la cosa più importante è che abbiamo iniziato a risentirci”. Lo stesso qualche giorno fa aveva detto e fatto Harry Styles, che aveva confermato la sua voglia di tornare proprio in questo storico anniversario, ma cosa ne sarà di Zayn che aveva dato il “via” a questa rivoluzione? Lo scopriremo solo quando la reunion diventerà ufficiale ma intanto i fan hanno già preso d’assalto i social pronti per l’evento che potrebbe spazzare via tutto il male di questo 2020.



