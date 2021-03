Orge e baci, spot brand moda ignora distanziamento/ “Nuova normalità sta arrivando”

L’azienda di abbigliamento olandese Suitsupply ha deciso di lanciare la sua nuova collezione per la stagione moda primaverile puntando su una strategia di marketing del tutto insolita e destinata a creare scalpore. Orge, baci, toccatine tra uomini e donne, il tutto in piena pandemia da Covid, senza alcun pensiero al distanziamento sociale tanto reclamato dagli esperti di tutto il mondo e con uno slogan chiaro e ben preciso: “La nuova normalità sta arrivando”. Lo spot del brand di moda maschile, ovviamente non poteva non creare rabbia online. A scendere in campo in difesa del proprio brand è stato il CEO e fondatore della società, Fokke de Jong, che al Guardian ha commentato: “La vita post-pandemia è all’orizzonte. Il distanziamento sociale per lunghi periodi di tempo straordinari ci ha condizionato a temere la vicinanza degli altri. La campagna è semplicemente una prospettiva positiva sul nostro futuro in cui le persone possono tornare a riunirsi e avvicinarsi”.

Una speranza, dunque, più che qualcosa di concreto e tangibile ma che tuttavia ha portato all’atteso risultato: secondo digitaloft.co.uk, le ricerche del marchio sarebbero aumentate del 41% da quando il post è stato messo online. Tuttavia per molti la campagna pubblicitaria appare come un vero e proprio azzardo.

ORGE E BACI, SPOT BRAND MODA IGNORA DISTANZIAMENTO: È POLEMICA

I primi piani di modelli e modelle avvinghiati e coinvolti in vere e proprie orge, senza mascherine né distanziamento hanno lo scopo di attrarre nuovi potenziali clienti come afferma anche Adrianne Pasquarelli, senior reporter di Ad Age, eppure “il fatto che non siamo ancora, o anche quasi, in quel periodo post-pandemia rende gli annunci ancora più controversi. Milioni di persone sono ancora in attesa di vaccinazioni”, ha aggiunto. Mario Abad, fashion editor di Paper ha invece intravisto nello spot “una componente sociale che funge anche da commento al desiderio delle persone per il tocco umano”. Indubbiamente lo spot provoca sconcerto, come spiega Pasquarelli: “In tempi pre-pandemia, mostrare un’orgia apparente farebbe parlare le persone; ora, quando molti seguono ancora il distanziamento sociale e cercano di tenere i germi per se stessi, un’orgia è ancora più scioccante. Questo shock può tradursi in consapevolezza del marchio”.



