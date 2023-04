Origine Covid, Cina “Non è possibile stabilirla”/ “Contagio animale-uomo non è certo”

Un nuovo studio congiunto portato avanti da vari scienziati sta tentando a tutti i costi di stabilire l’origine del Covid e di scoprire la verità sulla diffusione del virus. La comunità scientifica cinese chiede “massima trasparenza” ed afferma di aver condiviso tutti i dati pubblicati negli anni che riguardano gli studi in merito, compresi quelli iniziali con i risultati delle analisi dal mercato di Wuhan. Ma il comunicato degli scienziati cinesi tuttavia sottolinea che “al momento non si possono trarre conclusioni, perché dai dati in nostro possesso non è ancora certa alcuna ipotesi“. Ed hanno poi invitato tutti gli altri ricercatori ad agire con prudenza e a mantenere un approccio logico e scientifico in tutte le ricerche future.

L’articolo è stato firmato dai membri dei centri più importanti di salute pubblica cinese e pubblicato attraverso un bollettino del China CDC weekly. Nel comunicato l’appello delle istituzioni chiede di basare tutti gli studi esclusivamente sulla scienza, e dichiara la massima disponibilità da parte della comunità scientifica cinese nella collaborazione con altre istituzioni per la ricerca sulle origini del Covid.

Gli scienziati cinesi: “Non è ancora possibile stabilire origine Covid”

Le conclusioni degli scienziati cinesi, che hanno congiunto gli studi pubblicando tutti i dati fino ad ora in possesso delle istituzioni, si sono concentrate sul fatto che “al momento non è possibile stabilire come si sia trasmesso per la prima volta il virus Covid“. Questo perché i dati delle analisi sul mercato di Wuhan per ora riescono solo a stabilire che la vendita di animali vivi e frutti di mare può aver soltanto “amplificato il fenomeno“.

Ma non è possibile affermare che il Covid sia partito da quel luogo e trasmesso poi da animale a uomo. In base a queste nuove dichiarazioni, che mettono in evidenza il fatto che “la Cina non ha nascosto alcun dato e che tutte le analisi in possesso sono state pubblicate e condivise con l’Organizzazione Mondiale della Sanità“, si capisce che molto probabilmente, gli scienziati sono ancora lontani da una determinazione chiara sull’origine del Covid.

