Origine Covid/ Palù: “Tutte ipotesi vanno indagate”. Virus addestrato in laboratorio?

Il Covid-19 ha avuto origine naturale o in laboratorio? È questa la domanda alla quale scienziati ed esperti del settore cercano di dare una risposta da quasi due anni, dall’inizio della pandemia che sta tenendo il mondo col fiato sospeso. Mentre la campagna vaccinale cerca di arginare quanto più possibile ricoveri e decessi, che fin qui sono stati oltre 4 milioni e mezzo, la ricerca alla risposta del secolo continua, ma non senza ostacoli o polemiche. C’è chi ipotizza il salto di specie dall’animale all’uomo, con il pipistrello da sempre conosciuto come portatore di coronavirus, altri invece mettono da parte questa idea per garantire la nascita in laboratorio del virus.

Giorgio Palù, professore di Virologia all’Università di Padova e presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ha ribadito: “La scienza non è un dogma e lo scienziato deve interrogarsi su cosa può rendere pandemico un coronavirus, senza pregiudizi. Tutte le ipotesi sull’origine del virus, dalla zoonosi all’incidente di laboratorio vanno indagate, possibilmente con la collaborazione della Cina che finora non c’è stata. Al momento non ci sono prove certe che pendono da una parte o dall’altra ma è indubbio che questo virus presenta anomalie rispetto a un virus naturale“.

Covid e anomalie da laboratorio, virus “addestrato”?

Quel che emerge, mese dopo mese, è che non sembra facile dare una risposta definitiva al perché, e soprattutto al come, il virus sia arrivato ad infettare in maniera così aggressiva l’uomo. Pochi giorni fa sul The Lancet è stata pubblicata una lettera firmata da 16 scienziati che sottolineano: “Non ci sono prove scientificamente consolidate che supportino direttamente un’origine naturale del virus. Alcune caratteristiche insolite nella sequenza del genoma suggeriscono che potrebbero derivare dall’ingegneria genetica“.

Dal libro di Paul Barnard, “L’origine del virus”, si ipotizza che le caratteristiche di aggressività anomale ed estremamente patogene del nuovo virus siano state ottenute tramite tecniche di manipolazione genetica in laboratorio. Nel libro-inchiesta vengono analizzate anche le ricerche di Gain of Function critica, che spiegano come tali anomalie non sono mai state osservate in un coronavirus. La possibilità che ci sia stato qualche errore in laboratorio non è da escludere. “In tutti i laboratori del mondo sono successi errori, anche negli Stati Uniti o in Europa. Come indicano anche gli autori del libro, non si deve per forza pensare a casi di frode o di dolo. Ricordiamoci le sei fiale con il virus del vaiolo dimenticate nel 2014 in una scatola all’Fda, o quando l’H5N1 (aviaria) era stato lasciato in un laboratorio non protetto, o le spore di botulino dimenticate su un tavolo” ha detto Palù.



