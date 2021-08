L’impresa della staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020 firmata Lorenzo Patta, Fausto Desalu, Marcell Jacobs e Filippo Tortu ha fatto gioire l’Italia intera. Andiamo a scoprire come i Vip hanno celebrato l’ennesima medaglia d’oro azzurra nell’atletica. Valentina Vezzali, attraverso twitter, ha scritto: “Tre ori in un giorno. Stiamo scrivendo la storia! Record di medaglie, record di emozioni. Grazie azzurri. Grazie Italia. E l’#estateitaliana non è ancora finita…” Anche l’ex calciatore della Juventus, Claudio Marchisio, ha espresso la sua gioia in maniera simpatica e pungente: “Com’era la storia del cortomuso? Faccina che ride a crepapelle. Complimenti ragazzi e complimenti Pippo #Tortu. Quando gli altri parlano, il campione risponde sempre sul campo (o sulla pista)”.

Diretta maratona femminile Olimpiadi 2020/ Streaming video e risultato live: Giovanna Epis per l'Italia

Impresa Italia staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020: le parole di Saviano e Tamberi

Reazioni a catena per festeggiare e fare sentire il proprio supporto agli eroi dell’atletica azzurra. Anche Beppe Severgnini ha celebrato la grande impresa scagliando una freccia velenosa: “Spedita a qualche collega americano (anche a un paio d’inglesi)”. Roberto Saviano, attraverso Instagram, ha invece accompagnato l’immagine dei ragazzi con la seguente didascalia: “Questa è la nuova Italia! Evviva!!!” Anche Gianmarco Tamberi ha celebrato, a modo suo, l’impresa: “Praticamente ho lanciato una moda….VINCERE LE OLIMPIADI! Con quello di oggi sono 5 ori per l’atletica italiana, mai nessun capitano aveva avuto questo onore. La squadra più forte di sempre! Ho i brividi!”

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Groningen Venezia (risultato 0-0) streaming video tv: lagunari imbattuti!Italia oro nella staffetta 4x100 m/ Ottoz: “Gara perfetta e Tortu…” (esclusiva)

© RIPRODUZIONE RISERVATA