Oroscopo Ada Alberti settimana, le previsioni dei prossimi giorni

Si rinnova l’appuntamento con l’esperta di astri, l’oroscopo di Ada Alberti è stato fornito da Mattino Cinque nel corso dell’ultima puntata, dove i telespettatori hanno finalmente scoperto cosa accadrà nel periodo fino al 29 settembre 2024, fornendo le anticipazioni:

ARIETE: in amore sta per riaccendersi la passione, mentre sul lavoro sono in arrivo belle novità dal punto di vista dei colloqui e delle trattative, buon periodo alle porte e cercate di sfruttarlo nel miglior modo possibile, cercate di evitare le polemiche laddove sarà possibile.

TORO: dovrete prendere delle decisioni dal punto di vista sentimentale, il periodo resta importante per quanto riguarda l’amore, mentre i single sono pronti a vivere delle nuove avventure a breve.

GEMELLI: secondo l’Oroscopo Ada Alberti la settimana sarà propizia sul lavoro, in particolar modo dal prossimo giovedì, cercate di mantenere la concentrazione e la lucidità che potrà esservi molto utile.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni settimana fino al 29 settembre 2024

Sempre nel corso del suo consueto intervento a Mattino Cinque, l’esperta di astrologia ha fatto il suo consueto punto nel programma Mediaset, svelando ai telespettatori le novità dei prossimi giorni, queste le indicazioni dell’Oroscopo Ada Alberti fino al 29 settembre 2024:

CANCRO: per voi torna a bussare alla porte la passione, così come i sentimenti si riaccendono, bene l’amore anche per quanto riguarda i single, il lavoro sarà molto favorito dai vari eventi. Venere torna vostra amica e vi darà slancio in molte cose

LEONE: secondo l’Oroscopo Ada Alberti avrete qualche questione in sospeso, dovrete capire quale sarà la linea da tenere sul piano lavorativo, siate decisi in ciò che andrete a fare.

VERGINE: Venere entra nel vostro segno e vi darà una mano, favorendo l’ambito creativo e artistico, dal quale potrete trarre comunque delle belle novità sotto tutti i punti di vista, state per raccogliere dei buoni frutti.