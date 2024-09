Le previsioni dell’Oroscopo Branko 13-19 settembre 2024: passione per lo Scorpione

Branko torna con le previsioni dell’oroscopo per la settimana che va dal 13 al 19 settembre 2024, pubblicate sul numero del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 11 settembre. Secondo l’esperto di astri, per i nati sotto il segno della Bilancia, il fine settimana regalerà momenti sereni in amore soprattutto se l’affetto è ricambiato. Quando il sentimento è corrisposto, le persone del segno si sentono felici soprattutto se possono vivere con la persona amata se la capanna è un bell’appartamento. Molto ambiziosi sul lavoro, sarete anche molto aggressivi ma la vostra determinazione vi aiuterà a raggiungere determinati obiettivi.

A parte qualche piccolo intoppo, settembre, in generale, è lieve per i nati sotto il segno dello Scorpione che, nella settimana dal 13 al 19 settembre, in particolare, sarà passionale e potrà incontrare la persona giusta con cui anche costruire un rapporto che potrebbe diventare davvero importante. Acque agitate in famiglia per i nati sotto il segno del Sagittario che potrebbe avere qualche scontro anche con i collaboratori. Nella sfera privata, invece, l’amore c’è così come gli amici sinceri.

Oroscopo Branko, le previsioni della settimana: amore al top per i Pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko, la settimana dal 13 al 19 settembre, per i nati sotto il segno del Capricorno saranno giorni importanti soprattutto per il lavoro. Molto interessanti i rapporti con l’estero e sono favoriti i corsi di perfezionamento. In definitiva, riuscirete comunque a dare un assetto alla vostra vita.

Momenti romantici per i nati sotto il segno dell’Acquario mentre attenzione alla sfera economica: potrebbe esserci un chiarimento su una questione finanziaria e forse avrete bisogno di un parere per una questione ereditaria. Il lavoro dipendente è impegnativo, ma regala tante soddisfazioni. Infine, per i nati sotto il segno dei Pesci, l’amore sarà davvero passionale e sarete davvero soddisfatti. Unica note dolente potrebbero essere i rapporti con la famiglia d’origine.

