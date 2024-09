Le previsioni dell’Oroscopo Branko 13-19 settembre 2024: cautela per i Gemelli

Torna l’appuntamento con le previsioni dell‘oroscopo di Branko che, nel numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 11 settembre 2024, svela l’andamento della settimana dal 13 al 19 settembre. Per i nati sotto il segno dell’Ariete, l’esperto di astri prevede una settimana particolarmente interessante per i sentimenti ma sarà necessario aprire il proprio cuore e concedere una possibilità all’amore. Anche se avete paura di soffrire a causa di delusione del passato, vale la pena tuffarsi in nuove emozioni. Sul lavoro, invece, potrebbero sorgere degli ostacoli ma ci sono tutti gli strumenti per superarli senza problemi.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 11 settembre 2024/ Novità per i Bilancia, Scorpione in ripresa

Bel momento per i nati sotto il segno del Toro grazie ai favori delle stelle che vi permettono di fare tutto ciò che volete. Se sul lavoro ci sono dei problemi, non trasportateli nella vita privata. Chi è solo e in cerca di compagnia ha la possibilità di guardarsi intorno. Le giornate più interessanti, in tal senso, sono quelle del 17 e del 18 settembre. Settimana importante per l’amore per i nati sotto il segno dei Gemelli che ameranno e saranno amati. Un po’ di cautela negli affari. cercate di non essere aggressivi e provate ad essere pazienti di fronte ai ritardi della burocrazia. Di fronte all’esigenza di cercare nuovi stimoli, la settimana potrebbe spiazzarvi positivamente.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 11 settembre 2024/ Toro confusi, nuovi stimoli per i Gemelli

Oroscopo Branko, le previsioni della settimana: bene il Cancro

Come sarà, invece, la settimana per i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine? L’oroscopo di Branko prevede una buona settimana per il Cancro che può chiedere tutto e ottenere ottime risposte. Gli affari vanno bene, gli amici si fidano di voi e vi seguono in tutto e Mercurio vi dà la giusta sicurezza per provare a chiedere nuovi incarichi. Le occasioni per rinnovare la posizione lavorativa non mancheranno e cercate di coglierle al volo anche se vorrà dire spostarsi.

Molte bene la sfera degli affari per il Leone che, grazie ad una solida cerchia di amicizie, sa sempre come muoversi senza rischiare spiacevoli sorprese. Attenzione, però, a non inimicarvi qualcuno con la vostra eccessiva sicurezza. In amore, non sono da escludere nuovi incontri. Periodo buono, infine, anche per la Vergine a cui tutti cedono anche con una sola battuta. E’ la settimana giusta per mettere da parte la timidezza e tuffarvi in nuove avventura ed incontri. La stessa determinazione usatela anche negli affari per superare eventuali ostacoli.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 10 settembre 2024/ Sagittario in fiducia, occhio al fisico per i Pesci