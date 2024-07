Le previsioni dell’Oroscopo Branko per domenica 28 luglio 2024: Bilanca, Scorpione e Sagittario

Ed eccoci con le previsioni astrali di Branko e l’oroscopo di oggi domenica 28 luglio. In questo articolo approfondiamo tutti gli altri segni dello zodiaco, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Cosa ci dicono oggi le stelle per i nati sotto questo segno? Chi può attendersi una domenica serena e chi dovrà stringere i denti? Scopriamo subito con l’oroscopo di oggi e le previsioni segno per segno di Branko.

Bilancia: quella odierna si profila una domenica piuttosto impegnativa dal punto di vista pratico. Tante questioni burocratiche rischiano di assorbire il nostro tempo, per cui bisognerà pazientare e stringere i denti, soprattutto se le questioni sono legate ad eventuali eredità.

Scorpione: per i nati sotto questo segno, secondo l’oroscopo di Branko, oggi occorre la massima cautela. Bisogna fare di tutto per contenere eventuali tensioni, preservare l’amore e i rapporti famigliari. Il suggerimento del noto astrologo è il seguente: contare fino a dieci prima di aprire bocca.

Sagittario: la prudenza è sempre buona consigliera secondo l’oroscopo di Branko, specialmente se dovrai firmare un contratto o concludere un accordo di lavoro. E’ bello lanciarsi ma bisogna sempre farlo con cognizione di causa, senza correre rischi inutili e tenendo i piedi a terra.

Capricorno: l’oroscopo di oggi Branko ci suggerisce senza mezzi termini di dare più spazio all’amore. Anche perché questo è un periodo particolarmente interessante, dove i sentimenti sono favorevoli. Sarebbe un vero peccato lasciare perdere.

Acquario: nel corso di questa domenica di fine luglio i nati sotto questo segno potrebbero avvertire delle tensioni in famiglia o potrebbero ritrovarsi a discutere con una figura femminile. A maggior ragione occorre tanta, anzi tantissima prudenza.

Pesci: l’oroscopo di oggi di Branko prevede una straordinaria Luna nel cielo dell’amico Toro. Belle sorprese in arrivo per i nati sotto questo segno, una potrebbe essere decisamente inattesa, una risposta che i Pesci aspettavano davvero da tanto tempo. Insomma, un oroscopo da stropicciarsi gli occhi per i nati sotto questo segno.