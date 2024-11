Il mese di novembre fa il suo esordio di venerdì, un giorno che di consueto porta a concludersi la fase concitata che riguarda il contesto professionale. Ma scopriamo nel dettaglio il parere delle stelle con le previsioni di oggi 1 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko; qualcuno potrebbe avere ancora tanto lavoro da portare a termine, forse tra ritardi e distrazioni poco proficue. Mantenere la calma è sempre la chiave, anche in amore; le relazioni poco chiare, quei rapporti che non sembrano portare a nulla di buono, forse sono da chiudere in maniera definitiva. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 1 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 1 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Lasciare le cose in sospeso non è stata forse la migliore delle idee, ora è necessario concentrarsi sugli obiettivi professionali. In amore serve maggiore presenza, soprattutto nei rapporti duraturi.

TORO: Maggiore costanza e determinazione sono richieste nel contesto di lavoro; piccoli ostacoli potrebbero presentarsi in questo venerdì che chiude la settimana. In amore non c’è tempo per le incomprensioni, cercate di portare al massimo la passione.

GEMELLI: Un venerdì che potrebbe partire con qualche tensione di troppo ma sarà la calma il segreto per superare i problemi. Sfruttate la serata per concedervi un po’ di meritato relax.

CANCRO: La giornata è perfetta per ritrovare l’armonia in famiglia; sul lavoro ottimi spunti e opportunità, sempre da valutare con calma. In amore riaffiora la dolcezza, momenti intensi in vista del fine settimana anche per i single.

LEONE: Nuove sfide sono pronte per essere vissute al massimo, stando alle previsioni di oggi 1 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko è il mondo di far valere il peso dei vostri sentimenti sia nei confronti del partner che di eventuali nuove frequentazioni.

VERGINE: Sul lavoro ottimi spunti, soprattutto per chi ha lavorato sodo nel corso di questa settimana. In amore vige il relax, ma attenzione a non togliere troppo tempo al partner per via degli impegni professionali.