Un nuovo mese apre i battenti e con esso arrivano tante novità in diversi ambiti della quotidianità: ma cosa dicono le previsioni di oggi 1 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko? Il lavoro conosce nuove orbite, nuovi orizzonti; ma solo per chi saprà dimostrarsi caparbio e lungimirante. L’amore è sempre uno spazio ignoto; muoversi con razionalità può tornare utile, così come ricordare che le emozioni non rispondono a leggi definite. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 1 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 1 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Siete pronti e vogliosi di superare tutte le sfide quotidiane, soprattutto nel mondo del lavoro; nuove iniziative e spunti non da poco potrebbero accompagnare le prossime ore. In amore è forse il caso di aprirsi di più al dialogo e all’ascolto.

TORO: Dare il giusto peso alle priorità è a volte l’unico modo per trovare maggiore spazio di manovra sul lavoro; evitate troppi carichi di stress. In amore la serenità torna prorompente, soprattutto per chi è in coppia da tempo.

GEMELLI: Dopo un inizio di settimana non proprio al top, iniziate a vedere miglioramente ma sarà forse ancora utile dimostrarsi flessibili sul lavoro. In amore mantenere la calma è fondamentale per evitare le tensioni.

CANCRO: La pressione si fa sentire; stando alle previsioni di oggi 1 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko sul lavoro potrebbero arrivare degli impegni piuttosto importanti. In amore cercate di lasciarvi andare alle emozioni.

LEONE: Un inizio mese che preannuncia grandi svolte nel mondo del lavoro; ambizioni che iniziano ad essere meno utopiche e progetti che finalmente decollano. In amore potreste giovare di incontri particolarmente interessanti.

VERGINE: I dettagli sono importanti, soprattutto per chi sta progettando di rivoluzionare il proprio assetto professionale. In amore aggiungere romanticismo può essere utile per non lasciarsi trascinare dalla monotonia.