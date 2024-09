Oroscopo Branko di oggi: le previsioni di martedì 10 settembre 2024

Anche nella giornata di oggi, martedì 10 settembre 2024, torna come sempre puntuale l’Oroscopo di Branko disponibile ogni giorno sul sito di RDS. Cosa dicono le stelle per i segni del nostro Zodiaco a livello lavorativo, sentimentale e non solo? Per alcuni potrebbero esserci importanti cambiamenti, per altri potrebbero invece arrivare gradite conferme: scopriamo ora nel dettaglio cosa ci rivela l’Oroscopo Branko di oggi con le previsioni relative ai primi 6 segni dello Zodiaco, che vanno da Ariete a Vergine.

Oroscopo Branko di oggi: Gemelli in down, Luna speciale per Leone

ARIETE: È una guerra professionale per gli affari che fa ben sperare per il vostro autunno. Le stelle vi aiutano a progredire e a vincere senza urtare troppo gli altri, come qualche volta siete abituati a fare.

TORO: Il primo quarto di Luna aumenta la visione soprattutto ottimistica della nostra vita e permette, soprattutto a voi, di affrontare ogni impegno con più fiducia.

GEMELLI: Un po’ di pazienza ci vuole oggi, perché la pressione del Sole vi ha già fatto perdere un po’ di smalto e non avete nemmeno la vostra solita sicurezza nel trattare il lavoro in affari. Anche perché Mercurio sarà per un po’ in Vergine e mette l’accento più sulla famiglia e sui figli e travolge le collaborazioni.

CANCRO: La Luna molto forte sta cambiando proprio in un segno che incide sul vostro lavoro, e questo è il Sagittario. In più avete Mercurio che, quando è in Vergine, è nella migliore postazione anche per trattare affari, cose burocratiche e legali.

LEONE: Specialissima per voi questa Luna nel campo della fortuna, dell’amore e dei giochi di fortuna. Non dovete esagerare con questi giochi, però un po’ di buona sorte c’è.

VERGINE: Belle cose per voi, per la famiglia, perché oggi è in primo piano; chissà, magari vi preparano una festa per il vostro compleanno, qualcosa stanno escogitando. Vedo però che in famiglia dovete anche essere presenti per qualcosa che riguarda il settore medico.