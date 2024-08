Oroscopo Branko di oggi 14 agosto 2024: le previsioni per i primi sei segni da Ariete a Vergine

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo di Branko per la giornata di oggi 14 agosto 2024? Il famoso astrologo di RDS ci dà anche oggi il responso dopo aver consultato le stelle. Come risaputo, Branko non sbaglia mai, e anche oggi sapremo cosa ci riserva questa giornata che precede Ferragosto. Andiamo subito a scoprire la sorte di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine secondo le previsioni di Branko!

ARIETE: gli amici dell’Ariete stanno per vivere una giornata meravigliosa, con la Luna in poppa e favorevole per questo meraviglioso segno. Oggi potreste addirittura avere il guizzo di organizzare una gita romantica fuori porta, così, per spezzare la routine con il vostro partner.

TORO: secondo le previsioni dell’Oroscopo Branko di oggi 14 agosto 2024 è una giornata delicata. Sta per arrivare un breve periodo di relax, conquistato con fatica dopo tanto lavoro. La serenità che proverete a fine giornata sarà così forte che con il partner scoppierà una passione che non sentivate da tanto tempo. Lasciatevi andare!

GEMELLI: cari Gemelli, oggi le stelle vi invitano ad accogliere il cambiamento. Desiderate da un po’ di dare una scossa alla vostra vita, ed è il momento di farlo. La Luna vi sta rendendo polemici e nervosi, quindi lasciate da parte le discussioni e parlatene tra qualche giorno con i diretti interessati, altrimenti rischiate di peggiorare la situazione.

CANCRO: via libera ad un nuovo lavoro! A differenza dell’Oroscopo Branko di ieri, Cercate gli annunci che fanno per voi, anche se siamo in estate, la fortuna è dalla vostra parte. Oggi la Luna è nel segno e potreste trovare proprio quello che desideravate da tanto tempo.

LEONE: i nati sotto il segno del Leone stanno per vivere una giornata emozionante. Secondo le previsioni dell’Oroscopo Branko, potrebbe arrivare una notte bollente con il partner, forse merito del Marte passionale che sta per transitare in Gemelli. Lasciatevi trasportare…

VERGINE: come ci dicono le previsioni dell’Oroscopo di Branko, per i Vergine oggi 14 agosto 2024 è una giornata un po’ difficile. Serve prudenza e riposo: potreste incappare in qualche piccolo malessere fisico e tanta stanchezza.