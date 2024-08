Non potevano mancare per la giornata di Ferragosto le previsioni di oggi 15 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. Come non mai, al giro di boa del mese estivo per antonomasia, il focus punta sull’amore ma senza dimenticare il lavoro e gli spunti in vista del prossimo autunno. Al calare del sole le emozioni saranno più forti o vale la pena rimandare gli impegni sentimentali? Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 15 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 15 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: La luna nel segno, accompagnata da Giove e Marte può garantire un aspetto favorevole in vista di una notte di Ferragosto decisamente interessante, soprattutto per gli amori fugaci ma intensi.

TORO: In vista di Ferragosto è proprio il caso di lasciarsi andare alla praticità e alla bellezza del divertimento. I problemi sono forse da rimandare.

GEMELLI: La presenza della Luna non è tra le migliori delle notizie; stando alle previsioni per oggi 15 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko servirà cautela per evitare il troppo nervosismo.

CANCRO: Relax e spensieratezza accompagneranno la giornata di oggi soprattutto se deciderai di trascorrere il Ferragosto con le persone giuste. Non sono da escludere piccole riflessioni su progetti lavorativi in vista di settembre.

LEONE: Il Sole nel segno supporta un Ferragosto all’insegna delle emozioni; incontri, relax e spunti professionali accompagneranno le prossime ore.

VERGINE: La giornata di oggi potrebbe profilarsi leggermente ambigua; il cielo promette altalenanza, fasi tranquille e momenti più agitati, la chiave potrà essere adeguarsi alle circostanze.

