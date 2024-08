In un Ferragosto più caldo che mai, puntuali arrivano le previsioni di oggi 15 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. L’amore per molti segni è al top, supportato dalle stelle e dall’atmosfera tipica del periodo, ma non per tutti saranno ore da considerare rose e fiori. Per il lavoro è forse meglio rimandare buona parte delle riflessioni; godersi divertimento e relax potrebbe essere la scelta più consona per questa giornata. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 15 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 15 agosto secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Una serie di congiunzioni astrali stimolano le prossime ore e gli affari amorosi potrebbero risultare più interessanti delle attese, godersi il Ferragosto è forse l’unica via percorribile.

SCORPIONE: Per la giornata di oggi è forse il caso di evitare discussioni infruttuose in famiglia; dimostrare maturità potrebbe essere la giusta chiave per superare il momento.

SAGITTARIO: Ferragosto con la Luna nel segno significa poter giovare con buone probabilità di grandi energie da mettere in gioco sul fronte sentimentale.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni di oggi 15 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko troverete la Luna a supporto delle vostre azioni per un Ferragosto all’insegna del relax ma soprattutto delle emozioni.

ACQUARIO: Anche per voi il supporto della Luna si rivela fondamentale per affrontare al meglio le ore di Ferragosto: incontri e nuove amicizie interessanti, la compagnia sarà più piacevole che mai.

PESCI: Nervosismo e rabbia potrebbero andare a braccetto nelle prossime ore, forse è il caso di riflettere e di evitare l’incontro e lo scontro con le persone che facilmente rischiano di irritarvi.

