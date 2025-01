Siamo all’alba di una nuova settimana, di lunedì che può raccontare nuove sfumature quotidiane e che ben sono rappresentate dalle previsioni di oggi 20 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko. Il focus del noto astrologo parte dal mondo del lavoro, terreno fertile per piccole e grandi soddisfazioni per qualcuno ma anche per leggere tensioni per altri. Fare ordine tra le idee può essere la chiave per lasciar fiorire spunti e intuizioni importanti soprattutto per i progetti a lungo termine. In amore comprendersi è fondamentale; dimostrarsi diplomatici anche nei rapporti ‘giovani’ significa gettare le basi di una relazione solida. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 20 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 20 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Marte nel segno vi concede una marcia in più per gli impegni di lavoro che andranno a focalizzarsi per questo lunedì. In amore torna l’entusiasmo, soprattutto per le coppie che hanno avuto modo di stringere ulteriormente il legame nell’ultimo periodo.

TORO: La dolcezza domina la scena; bacati da Venere per questo lunedì avrete grandi stimoli nelle relazioni sociali, un aspetto che andrà a giovare sia il settore del lavoro che le circostanze d’amore.

GEMELLI: Giornata sostanzialmente vivace, toccata dall’influenza di Mercurio che porterà ad allargare i vostri contatti di lavoro. In amore sorprese all’orizzonte, finalmente qualcosa di creativo andrà a stimolare la vostra costante curiosità.

CANCRO: Stando alle previsioni di oggi 20 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko una particolare intuizione potrebbe stravolgere alcune direttive di lavoro, in senso positivo. In amore giornata di romanticismo, dimostratevi complici.

LEONE: Mettervi in evidenza sul lavoro sarà la matrice dei piccoli successi che andrete ad inanellare per questo lunedì. Idee stimolanti e lungimiranti daranno un tocco in più alle attività professionali, in amore attenzione al dialogo.

VERGINE: Più lucidi rispetto all’ultimo periodo, per questo lunedì cercate di chiarire le direzioni professionali che intendete seguire con maggiore rigore. In amore provate ad essere innovativi e propositivi.