L’anti-vigilia di Natale è un dolce anticipo di quello che saranno le festività ormai vicinissime; puntuali per l’occasione arrivano le previsioni di oggi 23 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. In molti avranno modo di accantonare gli impegni di lavoro, di dedicarsi quindi agli affetti più cari mettendo da parte i pensieri che riguardano prettamente aspettative e prospettive professionali. Chiaramente, non è detto che anche in momento simile non possano giungere, in maniera imprevista, idee e stimoli da perfezionare alla ripresa dopo le ferie. L’amore primeggia in queste giornate e soprattutto in questo lunedì intriso di atmosfera natalizia; siate aperti alle emozioni e accogliete senza remore tutte le sensazioni speciali che potrebbero allietare le prossime ore. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 23 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 23 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: La passione per questo lunedì potrebbe raggiungere il suo picco: amore protagonista nelle prossime ore con derive al miele che piacevolmente potrebbero abbracciare anche i giorni a seguire. Sul lavoro arriva una meritata pausa, ma non frenate le idee.

TORO: Nuove amicizie all’orizzonte ma anche ottime collaborazioni di lavoro; questo lunedì non è da sprecare in termini di opportunità. In amore il focus e sui single che potrebbero vivere la bellezza di nuove frequentazioni.

GEMELLI: Sono giorni speciali, un periodo importante all’orizzonte: già da questo lunedì potreste osservare piccole ma importanti svolte nella vostra vita. In amore un incontro speciale potrebbe stravolgere l’ordine delle priorità ma non da sottovalutare la nuova determinazione che caratterizza il momento sul lavoro.

CANCRO: Stando alle previsioni di oggi 23 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko arrivano stabilità ed equilibrio sul lavoro. In amore non siate restii nel vivere emozioni nuove, sentitevi liberi di sperimentare.

LEONE: Prudenza e cautela devono accompagnare le azioni e le valutazioni in amore; non siete proprio al top dal punto di vista sentimentale ma non per questo dovete necessariamente precludervi opportunità ed incontri speciali.

VERGINE: Siate pratici nel contesto di lavoro per questo lunedì che anticipa un periodo decisamente florido. In amore torna l’armonia, soprattutto per le coppie che tanto hanno ricercato la serenità nell’ultimo periodo.