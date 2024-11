Questo lunedì apre una nuova settimana tutta da vivere, carica di emozioni all’orizzonte ma anche di svolte dal punto di vista professionale; le previsioni di oggi 25 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko raccontano il parere delle stelle rispetto alle prossime ore e in riferimento ai possibili percorsi da intraprendere. Sul lavoro è ora di riprendere quei progetti avviati nell’ultimo periodo e che proprio a partire da questo lunedì potrebbero ricevere una spinta poderosa. In amore è tempo di concedersi alla bellezza delle emozioni, alla spontaneità e soprattutto al dialogo. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 25 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 25 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Siete tendenti alla diplomazia e per questo lunedì potrebbe essere più utile del previsto. I conflitti sul lavoro sono da evitare e in amore è il momento di concentrarsi sui rapporti davvero importanti.

SCORPIONE: Giornata dove sono in fermento idee, possibilità; spunti che sul lavoro potrebbero portarvi verso nuovi obiettivi e ambizioni, Attenzione però a dosare bene le energie per non tralasciare anche l’importanza delle emozioni in amore.

SAGITTARIO: Le stelle di questo lunedì vi portano su nuovi percorsi professionali; la voglia di esplorare sul lavoro sarà non solo dominante ma anche proficua. In amore concedetevi alla positività, soprattutto quando la relazione è carica di leggerezza.

CAPRICORNO: Una giornata produttiva che potrebbe finalmente segnare un punto di svolta sul lavoro: diversi progetti sono in dirittura d’arrivo ed è dunque il momento di schiacciare il piede sull’acceleratore. In amore è necessario operare con calma, soprattutto se il periodo non è proprio dei migliori.

ACQUARIO: Stando alle previsioni di oggi 25 novembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko arriva grande determinazione sul lavoro dove il dialogo sarà fondamentale al fine di evitare incomprensioni; sulla stessa linea l’amore, non prendete decisioni affrettate.

PESCI: E’ il momento giusto per iniziare a pianificare, tanto sul lavoro quanto in amore. Sfruttate la vostra sensibilità per trovare nuove proiezioni e soprattutto per valutare al meglio le possibilità che si presenteranno nelle prossime ore.