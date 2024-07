Puntuali come sempre arrivano le previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 26 luglio 2024. Il noto astrologo di RDS come sempre ci ricorda le indicazioni che possono offrire stelle, astri e pianeti in funzione del proprio futuro. Dalle possibili svolte in amore alla capacità di sfruttare le opportunità sul lavoro; il tutto con uno sguardo attento sulla salute. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 26 luglio 2024.

Le previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 26 luglio 2024: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Il passaggio di Mercurio verso altri lidi potrebbe determinare una leggera confusione in ambito professionale; non sono però previsti particolari rischi, sia sul lavoro come in ambito sentimentale.

TORO: Stando all’Oroscopo di Branko per le previsioni di oggi, 26 luglio 2024, Mercurio potrebbe essere una presenza di supporto sotto diversi aspetti. Le questioni problematiche dell’ultimo periodo potrebbero finalmente sciogliersi.

GEMELLI: Le stelle non promettono proprio una situazione favorevole ma, a dispetto delle premesse, non dovrebbero essere previsti particolari momenti di tensione. Giove e Marte garantiranno protezione sia sul lavoro che in ambito sentimentale.

CANCRO: La giornata si appresta ad essere positiva per chi ha in cantiere diversi contratti e progetti importanti; lo stesso vale per i rapporti sentimentali dove incontri, rapporti di coppia e opportunità vivranno di un terreno favorevole.

LEONE: Anche per questo segno l’assenza di Mercurio non garantisce tranquillità e certezze; forse è il caso di osservare in maniera oculata le operazioni finanziarie che si meditava di concludere a breve. Meno ansie per i rapporti d’amore, soprattutto per i single.

VERGINE: Mercurio abbandonerà diversi segni per dedicarsi ad una posizione favorevole proprio nella vostra orbita. E’ il momento giusto per nuovi programmi sul lavoro, anche in vista di settembre; in amore spuntano incontri stimolanti e nuove occasioni passionali.