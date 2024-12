L’ultimo fine settimana del mese e le battute finali di quest’anno ricco di sorprese, sfide e ostacoli da superare; le previsioni di oggi 28 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko raccontano il parere delle stelle sul procedere delle ultime ore di questi mesi altalenanti ma necessari. Il lavoro ha vissuto una fase di calma piatta per chi ha avuto modo di concedersi alle ferie e al relax; attenzione però perchè per qualcuno il tenore e peso degli impegni potrebbe risultare ingente in vista della ripresa post-ferie. In amore c’è qualcosa che vi turba, forse un incontro o un messaggio inaspettato; siate chiari prima con voi stessi e poi con gli altri. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 28 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 28 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Dedicarsi alla riflessione non è mai una cattiva idea quando si tratta di gettare nuove basi per il futuro; sul lavoro c’è la necessità di valutare attentamente i prossimi piani mentre in amore la situazione sarà sostanzialmente tranquilla.

TORO: Introspezione e necessità di rivedere le priorità sul lavoro; da oggi dovreste iniziare a valutare attentamente le prossime mosse sul lavoro. L’ottimismo non mancherà, soprattutto per chi è reduce da recenti novità in amore.

GEMELLI: Grandi decisioni vi attendono per questo sabato intenso come pochi. Siete sulla strada decisiva per una svolta di vita, sia sul lavoro che in amore: prendetevi la responsabilità di scelte anche controcorrente al fine di dare un effettivo seguito ai progetti in cantiere.

CANCRO: Le stelle di oggi vi portano in un viaggio carico di emozioni: alcune cose nella vostra vita sono da sistemare, soprattutto se alcuni progetti di lavoro richiedono ancora tempo per essere elaborati a dovere. L’amore sorride ai single, il sogno di costruire finalmente una relazione stabile non è più così utopico.

LEONE: Ispirati e determinati per dare una spinta decisiva agli ultimi impegni di lavoro; una chiamata attesa da tempo potrebbe finalmente determinare un carico di soddisfazioni particolarmente gradite. Torna la passione in amore, sia per le coppie che per i single.

VERGINE: Una giornata necessaria in termini di riposo; gli impegni di lavoro vi hanno tolto particolari energie nelle ultime ore. Stando alle previsioni di oggi 28 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko in amore serve maggiore comunicazione al fine di evitare tensioni fastidiose.