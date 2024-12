Ed eccoci all’ultimo sabato del mese, ad una fase forse cruciale dato l’arrivo imminente del nuovo anno; per l’occasione arrivano puntuali le previsioni di oggi 28 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko con uno sguardo dominante all’andamento di questo fine settimana. Sul lavoro piccole svolte potrebbero accompagnare i più verso cambiamenti sostanziali in vista del nuovo anno, i dettagli saranno fondamentali soprattutto per chi ha da rivedere dei progetti su cui è all’opera da tempo. In amore serve maggiore chiarezza; qualcuno potrebbe richiedere spiegazioni immediate e la necessità di mettere un punto a questioni del passato sarà dominante. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 28 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 28 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Un sabato da dedicare alle relazioni, sia in amore che sul lavoro; il peso delle collaborazioni potrebbe propiziare corpose novità in campo professionale e nella sfera sentimentale possibili nuove conoscenze andranno ad allietare non solo le prossime ore.

SCORPIONE: Concedetevi una pausa dalla frenesia, riflettere sul da farsi potrebbe rendere cruciali queste ultime giornate dell’anno. Sul lavoro c’è qualcosa da sistemare, soprattutto nel merito della sintonia di gruppo. In amore la giornata è positiva ma attenzione a non lasciare che la gelosia mini la serenità odierna.

SAGITTARIO: Le stelle indicano concentrazione e determinazione: sul lavoro arriva quell’occasione tanto attesa nel merito dei progetti che potrebbero realmente dare una svolta alla vostra condizione professionale. In amore serve calma, la distanza è spesso una scelta poco produttiva in termini di serenità.

CAPRICORNO: Il nuovo anno è alle porte e tutte le prossime scelte, in amore e sul lavoro, passano per attente riflessioni basate sugli errori del passato. Un taglio potrebbe essere necessario, anche se sofferto.

ACQUARIO: Stando alle previsioni di oggi 28 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko le stelle di questo sabato vi proiettano verso un maggiore equilibrio sul lavoro. Una serenità generale che gioverà anche alla serenità di coppia; anche le ruggini del passato saranno più semplici da dirimere.

PESCI: L’anno volge al termine ma forse qualcuno potrebbe essere ancora arenato ad alcune questioni dei mesi precedenti. Da oggi si può iniziare a lavorare per staccarsi dal passato proiettarsi unicamente in futuro decisamente più glorioso.