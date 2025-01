La metà della settimana si avvicina e già da questo mercoledì qualcuno potrà fare i conti con un bottino al ribasso o al rialzo; puntuali arrivano le previsioni di oggi 29 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko con un’attenzione particolare al mondo del lavoro. Con il nuovo anno in molti hanno inaugurato nuovi percorsi o perlomeno la voglia di dare libero sfogo a nuovi propositi in campo professionale. Chiaramente, tutto passa per pazienza e scelte oculate; dunque, attenzione ad ogni singolo dettaglio anche se gli obiettivi sembrano già andare in porto. In amore c’è qualche scossone recente che ancora vi porta a rimuginare; lasciate perdere i pensieri fuorvianti, dedicatevi esclusivamente alla percezione attuale. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 29 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 29 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Una giornata carica di stimoli e grandi occasioni per quanto concerne il mondo del lavoro; finalmente i progressi arrivano prorompenti. Le stelle di oggi premiano chi avrà coraggio di agire, anche in amore dove permane qualche piccola incomprensione.

TORO: Un mercoledì sostanzialmente tranquillo, da dedicare con perizia e cautela agli impegni di lavoro. In amore c’è una grande spinta delle stelle a lavorare dal punto di vista introspettivo; non c’è modo migliore per interpretare al meglio le emozioni.

GEMELLI: Una giornata intensa dal punto di vista degli impegni di lavoro. Cercate di mettere da parte le distrazioni e concentratevi unicamente sugli obiettivi importanti. In amore serenità e armonia camminano a braccetto.

CANCRO: Stando alle previsioni di oggi 29 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko la giornata è ideale per dedicarsi alla risoluzione dei piccoli malintesi che hanno riguardato l’amore. Sul lavoro potrebbe arrivare una proposta interessante e inattesa.

LEONE: Le stelle di questo mercoledì vi spingono verso le nuove opportunità e soprattutto alimentano la determinazione nel mondo del lavoro. In amore vige ancora qualche preoccupazione ma un gesto romantico risulterà salvifico.

VERGINE: Riflettere e poi agire, questo il concetto chiave dell’attuale fase di lavoro con alcuni progetti che destano particolare confusione. In amore torna la serenità, momento proficuo per rafforzare i legami importanti.