Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 29 settembre 2024 per gli ultimi sei segni dello zodiaco

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo di Branko per oggi, domenica 29 settembre 2024? Cosa dicono le stelle per gli ultimi sei segni dello zodiaco? Ecco cosa rivela il celebre astrologo per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

BILANCIA: Marte può dare un po’ di problemi in questa domenica di fine settembre, e per vari segni. Voi siete uno di questi, perciò aspettatevi momenti di tensione, anche non semplici da controllare. Qualcuno potrebbe minare la vostra serenità, dunque state attenti e cercate invece di rilassarvi.

SCORPIONE: Secondo l’Oroscopo di Branko, oggi sarete non proprio allegri e vivaci, sintomo di qualcosa che non va come dovrebbe. Non dovrete amareggiarvi, anzi, bisognerà che cerchiate di non perdere il vostro ottimismo, che vi aiuterà contro le negatività.

SAGITTARIO: Anche per voi non sarà una domenica semplice, colpa di una Luna dissonante, che vi priverà un po’ delle vostre forze. Se vi sentite sotto pressione per questioni lavorative, cercate di non riversare la vostra frustrazione in famiglia.

Cosa dice l’Oroscopo Branko per Capricorno, Acquario e Pesci

Continuiamo con le previsioni dell’Oroscopo di Branko di domenica 29 settembre 2024 per Capricorno, Acquario e Pesci.

CAPRICORNO: Secondo l’Oroscopo di Branko, è tempo per voi di rimettervi in gioco, sia in amore che nel lavoro, grazie, anche, a Lune e Venere a vostro favore. Mettete da parte le tensioni e godetevi le persone che amate.

ACQUARIO: State più attenti ai vostri affetti e cercate di non darli per scontato. Potreste avere delle spese impreviste che potrebbero causare qualche cambio di programma, soprattutto per la casa. Attenzione a non farle diventare motivo di discussione con il partner.

PESCI: Secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko, la Luna opposta potrebbe scatenare qualche tensione, ma soprattutto con voi stessi. La gelosia, invece, potrebbe minare il vostro rapporto amoroso. Dubbi, inoltre, anche sul lavoro, quindi prestate attenzione.