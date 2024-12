Siamo giunti al secondo giorno di questa settimana e per molti potrebbero esserci già dei momenti concitati in diversi ambiti del quotidiano; per l’occasione arrivano puntuali le previsioni di oggi 3 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko, focus sul parere delle stelle che come di consueto parte dal lavoro. Gli affari professionali, per qualcuno, navigano a gonfie vele; attenzione però ad eventuali consigli che sarebbe giusto valutare con attenzione prima di scegliere se seguirli oppure no. In amore la gelosia potrebbe suscitare l’irritazione di qualcuno; forse i conflitti sono da evitare. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 3 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 3 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Energici per questo mercoledì ma attenzione a non disperdere gli spunti positivi per questioni poco importanti; nuove responsabilità sul lavoro mentre in amore è necessaria più empatia.

TORO: Una giornata nel complesso positiva sia sul lavoro che dal punto di vista finanziario; occhio a non cascare nel tranello delle spese folli in vista delle festività. In amore potrebbe arrivare un consiglio inaspettato e particolarmente atteso.

GEMELLI: la socialità è fondamentale ed è spesso un vostro punto di forza; sfruttate il momento per stringere nuove amicizie e per tuffarvi in nuove collaborazioni nel contesto di lavoro.

CANCRO: Qualche tensione di troppo potrebbe interessare il mondo del lavoro; sfruttate la determinazione dell’ultimo periodo per uscirne indenni. In amore serve maggiore equilibrio non dimenticate di offrire le giuste attenzioni al partner.

LEONE: Una giornata decisiva per chi ha in mente di dare libero sfogo alla propria creatività; stando alle previsioni di oggi 3 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko la situazione torna rosea anche in amore.

VERGINE: Spesso sul lavoro vi muovete con perizia e precisione; doti che saranno fondamentali nelle prossime ore per concludere progetti e collaborazioni importanti. In amore non sempre i dettagli fanno la differenza, talvolta basta semplicemente viversi il momento senza particolari ragionamenti.