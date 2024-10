Il giorno di Halloween di certo non manda in vacanza il parere delle stelle; sempre attente ad illuminare il cammino. Per l’appunto, arrivano puntuali le previsioni di oggi 31 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: il punto di vista parte dal mondo del lavoro, in vista del weekend già alle porte. La settimana per qualcuno è stata carica di profitti, soddisfazioni; circostanza che può garantire maggiore relax nelle prossime ore. In amore c’è chi ne ha viste e sentite abbastanza; ora è forse il momento di mettere una pietra consistente su relazioni irrisolte, complesse e confuse. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 31 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 31 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Condizioni ed umore favorevoli per portare avanti nuovi progetti e dare una svolta decisa alla propria situazione di lavoro. In amore non cercare di convincere gli altri, siate convinti in primis di voi stessi.

TORO: Nuove proposte potrebbero allietare questo giovedì con diversi nuovi propositi da sondare per il futuro professionale. In amore è meglio praticare la calma; prendere decisioni affrettate potrebbe rovinare dei rapporti che necessitano di maggiore tempo.

GEMELLI: Mercurio è il vostro punto di riferimento e non a caso la comunicazione sarà un fattore fondamentale nelle prossime ore. Sul lavoro, ma soprattutto in amore, affidatevi alla sincerità a prescindere da quello che potrebbe essere il feedback.

CANCRO: Le idee non sono ancora del tutto chiare ma in vista del fine settimana non c’è la pressione di dover subito chiarire alcune questioni in sospeso. In amore affidatevi alle emozioni, senza reprimere necessità e bisogni.

LEONE: Grande determinazione per questo giovedì al fine di trovare la chiave di lettura migliore per portare avanti nuovi progetti sul lavoro. In amore ottimi spunti per nuove coppie ma anche per i single non sono da escludere incontri intriganti.

VERGINE: Aprire la mente deve essere un monito costante in questa giornata: stando alle previsioni di oggi 31 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko sono necessarie valutazioni importanti tanto sul lavoro quanto in amore.