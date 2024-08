Puntuali come sempre arrivano le previsioni di oggi – 5 agosto 2024 – secondo l’Oroscopo di Branko. Il mese di agosto è incalzante e i primi giorni hanno già scandito le tendenze su diverse chiavi. L’amore è dominante tra le priorità, ma non è detto che per tutti il periodo sia propizio. Sul lavoro le novità a volte bisogna saperle creare. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 5 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 5 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: L’arrivo di Venere in prossimità di Mercurio non è una circostanza particolarmente negativa ma potrebbero essere necessarie riflessioni aggiuntive rispetto a questioni che vanno avanti da luglio.

TORO: E’ forse oggi il giorno giusto per dedicarsi tanto allo svago quanto al meritato riposo; la presenza positiva di Venere stimola le situazioni amorose ma soprattutto il livello positivo delle distrazioni.

GEMELLI: La presenza contraria di Venere potrebbe dare il via ad un periodo non proprio idilliaco; tensioni e scompensi emotivi potrebbero essere dietro l’angolo ma alcune questioni intricate potrebbero finalmente giungere al punto di rottura.

CANCRO: Un momento intrigante potrebbe avere inizio proprio da oggi: il cielo è propizio dal punto di vista astrale e solo qualche giorno del mese di agosto si profila negativo.

LEONE: stando alle previsioni di oggi 5 agosto per l’Oroscopo di Branko l’amore tornerà a dominare la scena proprio a partire da oggi. Sarà un periodo all’insegna della praticità, tanto in ambito affettivo quanto professionale.

VERGINE: L’arrivo di Venere nel segno potrebbe spingervi a trovare lo spazio giusto per riposo e relax. L’estate potrebbe partire a rilento ma la ripresa potrebbe essere dietro l’angolo.