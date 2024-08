Le previsioni di oggi 6 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko promettono ottimi spunti in vista non solo delle prossime ore ma anche per il prosieguo di questo mese. L’amore inizia a sorridere, ma non per tutti; in ambito lavorativo potrebbe muoversi qualcosa in senso positivo a patto che siate in grado di approfittare degli ultimi giorni prima delle ferie per farvi valere. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 6 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 6 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: A partire da oggi non ci sarà nulla che renda negativo l’aspetto del cielo; tutto sarà lecito, proficuo e positivo. A partire dall’amore passando per le opportunità lavorative, è il momento di godersi e sfruttare l’attimo.

SCORPIONE: Il passaggio di Venere agevola coloro che sono in cerca di incontri importanti e non vedono l’ora di tuffarsi in nuove avventure sentimentali. Attenzione però a non prendere sotto gamba gli ultimi impegni lavorativi.

SAGITTARIO: E’ il momento di fare i conti con situazioni non proprio facili da gestire; un buon consiglio può essere quello di dosare le energie nelle prossime ore per concentrarsi al meglio nei prossimi giorni di agosto.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni di oggi 6 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko potrebbero finalmente arrivare novità corpose in ambito professionale, soprattutto per chi intrattiene rapporti con il mercato estero.

ACQUARIO: Le questioni di famiglia e gli affari saranno il centro delle prossime ore; avrai la possibilità di giovare di un cielo favorevole proprio per questa tipologia di temi.

PESCI: Diverse congiunzioni astrali non promettono proprio tranquillità; saranno ore forse scandite dal nervosismo e dall’agitazione, forse sarebbe meglio non affaticarsi troppo.