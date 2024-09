Puntuali come sempre arrivano le previsioni di oggi 7 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. Il noto astrologo ci racconta il pensiero delle stelle con annesse indicazioni e consigli per affrontare al meglio le prossime ore. Il lavoro torna in auge e con esso potrebbero aumentare stress e pressioni, la gestione oculata è quanto mai necessaria. In amore, con l’estate prossima al tramonto, non sono per nulla esaurite le emozioni all’orizzonte. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 7 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 7 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Nuovi incontri sono propiziati dalle stelle in assetto positivo ma la giornata può essere propizia in generale per le relazioni anche già in essere. Sul lavoro attenzione alle decisioni, non siate incauti.

SCORPIONE: La pressione potrebbe iniziare a farsi sentire, con pazienza e caparbietà dovreste però riuscire a superare le difficoltà. In amore domina la quiete.

SAGITTARIO: Dinamismo e praticità saranno ottime alleate per affrontare questa giornata in ambito lavorativo; in amore non dimenticate di dare importanza anche ai piccoli gesti.

CAPRICORNO: Non perdere di vista gli obiettivi è fondamentale in un periodo dove regna un po’ di confusione. Mantenere la calma è necessario, soprattutto per chi vive piccole crisi in amore.

ACQUARIO: Prendere le cose con leggerezza, che si tratti della professione o dei rapporti d’amore, è quanto mai fondamentale. Stando alle previsioni di oggi 7 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko è il caso di dimostrarsi maggiormente comprensivi.

PESCI: Riflettere e dedicarsi per un breve periodo alla solitudine potrebbe essere la scelta giusta; l’anticamera delle buone scelte e occasioni potrebbe essere scandita proprio da questa fase.