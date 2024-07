Come ogni giorno gli appassionati di stelle ed astri possono approfittare delle puntuali previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 25 luglio 2024. Tante novità sono in arrivo per l’estate che diventa sempre più calda non solo dal punto di vista climatico. L’amore scalpita, sul lavoro le novità potrebbero finalmente arrivare a fiumi; attenzione però a non dimenticare la salute. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 25 luglio 2024.

Le previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 25 luglio 2024: i primi sei segni dello Zodiaco

ARIETE: La giornata perfetta per dedicarsi all’amore in tutte le sue sfumature; che si tratti di coppie, single o rapporti di amicizia, le prossime ore saranno decisamente positive.

TORO: La presenza di Mercurio garantirà maggiore sicurezza in chi cerca di sistemare alcune pratiche burocratiche legate alla propria attività professionale. Maggiore chiarezza arriverà anche nei rapporti di coppia.

GEMELLI: Diverse congiunzioni astrali saranno dalla vostra nelle prossime ore: approfittate di questi bagliori di energia positiva per instaurare nuove connessioni sia dal punto di vista professionale che sentimentale.

CANCRO: Stando alle previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 25 luglio 2024 sarà la Luna la vera alleata nelle prossime 24 ore. In particolare nella prima fase del giorno risulterete particolarmente produttivi.

LEONE: Il cielo sorride e grazie ad una serie di congiunzioni astrali avrete finalmente la possibilità di giovare di alcune ottime opportunità sul posto di lavoro. Momento fruttuoso anche dal punto di vista sentimentale, soprattutto per chi sa cogliere l’attimo.

VERGINE: La presenza della Luna in opposizione non garantisce particolare tranquillità nella prima fase del giorno; la situazione potrebbe però cambiare verso il finire della giornata, soprattutto sul fronte sentimentale.