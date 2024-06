Oroscopo Branko, oggi 29 giugno 2024/ Pesci, è l’ora di mettersi in moto! Scorpione al riposo…

Che cosa succederà oggi secondo l’Oroscopo Branko? Quali segni dello zodiaco beneficeranno dell’influsso delle stelle e quali invece dovranno fare i conti con un momento no, in attesa di giorni migliori? L’astrologo Branko ha fatto il punto della situazione segno per segno.

Oroscopo di Branko per il 29 giugno 2024: che giornata sarà per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro?

Ariete: secondo il noto astrologo, in questa giornata, la passione è destinata ad esplodere. Attenzione però a non trasformare tutta questa energia in irruenza o aggressività che può penalizzare i rapporti più stretti.

Toro: potrebbe esserci un piccolo calo fisico per i nati sotto questo segno, d’altronde il periodo è decisamente impegnativo. Sarebbe utile ritagliare un po’ di tempo per se stessi e il proprio benessere, magari cominciando da uno sport.

Gemelli: l’oroscopo suggerisce che oggi è il giorno giusto per dedicarsi alle relazioni. Ampliare la rete di contatti può essere una soluzione utile per il futuro. Carisma e capacità di coinvolgere non mancano.

Cancro: è arrivato il momento di prendere una una pausa dalle questioni più delicate. L’oroscopo invita i nati sotto questo segno a tenere conto della propria vulnerabilità, forse è meglio rimandare alla settimana prossima i compiti più importanti.

Le previsioni dell’Oroscopo di Branko per la seconda metà dello Zodiaco

Leone: oggi può essere il giorno giusto per recuperare l’armonia di coppia, soprattutto se negli ultimi tempi le cose non sono andate per il verso giusto. Il fine settimana può essere utile per imbastire nuovi programmi di lavoro in vista dell’autunno.

Vergine: l’oroscopo di Branko per i nati sotto il segno della Vergine sembra suggerire di prendere in mano la propria vita. Dopo un inizio dell’estate non facile, Luglio può essere il mese del riscatto.

Bilancia: le parole d’ordine sono attenzione e prudenza. Il consiglio è di rallentare e dedicarsi a qualcosa di piacevole. Per gli impegni più probanti è meglio aspettare.

Scorpione: i grattacapi non mancano, soprattutto da un punto di vista fisico. Il riposo può essere la via giusta per ricarica le pile con una pausa rigenerante.

Sagittario: oggi l’oroscopo invita i nati sotto questo segno a tenere aperte le porte dell’amore, dando più spazio al partner o ritrovando la sintonia perduta con l’altro.

