Oroscopo Branko previsioni oggi 16 settembre: incontri per i single in arrivo

Nuovo appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Branko, intervenuto sulle frequenze di Radio Rds, l’esperto di astri ha aggiornato i suoi seguaci svelando cosa potrebbe accadere per i vari segni dello zodiaco, da Bilancia a Scorpione, passando per Pesci, tante situazioni in cambiamento:

BILANCIA: sarà una giornata tranquilla, Venere vi darà una mano anche con i vostri partner, sul lavoro troverete dei giusti compromessi per rispondere ai vari impegni previsti in queste ore.

SCORPIONE: oggi siete particolarmente determinati, ma non fatevi prendere dall’impulso, cercate di comunicare, i single potrebbero essere attratti da persone misteriose, occhio a non idealizzare troppo tutte le persone intorno a voi.

SAGITTARIO: secondo l’oroscopo Branko vi aspetta una giornata molto dinamica, Giove vi incoraggia a esplorare delle nuove occasioni, in amore momento positivo per le coppie che vivono questa fase con complicità, possibili incontri a sorpresa per i single.

Previsioni Oroscopo Branko: incontri fortuiti possibili per Pesci

Sempre sulle frequenze di Radio Rds arrivano nuovi aggiornamenti sull’Oroscopo Branko, dal Capricorno ai Pesci, con questioni professionali e sentimentali che tornano sotto la lente d’ingrandimento, cosa accadrà nelle prossime ore ai vari segni?

PESCI: tentate di mantenere la calma sul lavoro e fate in modo di non far insinuare le emozioni nei buchi, i single cercano relazioni profonde e storie serie, le coppie vivono questa fase con dolcezza.

ACQUARIO: secondo l’Oroscopo Branko vi attende al varco una giornata creativa, in amore le coppie vivono questa fase con complicità, mentre i single sembrano attratti da partner insoliti, nel lavoro potrete uscire dalla routine anche grazie all’aiuto di Urano.

CAPRICORNO: gli innamorati potrebbero sentirsi trascurati per via delle loro responsabilità lavorative, avete una forza forte di volontà e Saturno premierà tutte le vostre fatiche di questi ultimi tempi.