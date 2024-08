Oroscopo Branko, previsioni oggi domenica 11 agosto 2024: gli altri segni dello zodiaco

Torna l’appuntamento con l‘oroscopo Branko e le previsioni per oggi, domenica 11 agosto 2024. In questo pezzo andiamo ad approfondire tutti gli altri segni dello zodiaco, vale a dire Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Scopriamo chi scende e chi sale nelle previsioni del celebre astrologo, che con la sua solita affidabilità ci rivela chi scende e chi sale nell’oroscopo.

Oroscopo Branko, le previsioni per oggi 10 agosto 2024/ Da Bilancia a Pesci: Sagittario passionale…

Bilancia: per i nati sotto questo segno quella di oggi si profila una giornata interessante, priva di opposizioni planetarie. Sarebbe opportuno sfruttare questa cielo positivo per raggiungere traguardi importanti, ricordandoci quali sono i nostri sogni e quali sono i nostri obiettivi.

Scorpione: i nati sotto questo oggi devono fare attenzione a non esagerare. Gli eccessi, di qualsiasi genere siano, non sono mai utili, anche quando ci si sente imbattibili e carichi. Un suggerimento per oggi? Non strapazzarsi troppo.

Oroscopo Branko, le previsioni per oggi 10 agosto 2024/ Da Ariete a Vergine: Gemelli e Leone al top

Sagittario: l’amore è al centro in questa giornata e per le coppie bisogna prestare attenzione ai momenti di tensione con il partner. Importante non portare a casa la tensione accumulata sul lavoro.

Le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il Capricorno, l’Acquario e i Pesci

Capricorno: secondo l’oroscopo di Branko, i nati sotto il segno del Capricorno vivranno una domenica a dir poco elettrizzante, specialmente per quanto concerne la sfera personale. Per chi è single, il periodo potrebbe essere propizio per nuovi incontri.

Acquario: le previsioni dell’esperto indicano un leggero calo fisico o sentire un po’ di insofferenza e tensione. Sarebbe cosa buona e giusta staccare la spina e regalarsi alcune ore di puro relax.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 9 agosto 2024/ Nuovi incontri per i Bilancia, difficoltà per i Pesci

Pesci: oggi i pesci sentiranno forte il desiderio di evadere e di staccare la spina da tutto e tutti. Concedersi una pausa può essere una soluzione saggia secondo l’oroscopo di Branko, soprattutto se condivisa con la persona che si ama. Le intuizioni non vanno ignorate…