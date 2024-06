Oroscopo Branko, settimana dal 1 al 7 luglio 2024 per la seconda metà dello Zodiaco/ Pesci, novità in amore…

Un nuovo mese è alle porte e non possono che arrivare puntuali le previsioni di Branko per la settimana dal 1 al 7 luglio 2024 anche per la seconda metà dello Zodiaco. Amore, lavoro, salute; quale segno riuscirà a fare en plein in senso positivo e chi invece si ritroverà a dover fronteggiare nuovi momenti tesi e complessi. Con il racconto dei tratti salienti, eccovi servite le previsioni dell’Oroscopo di Branko per la settimana dal 1 al 7 luglio 2024 e per la seconda metà dello Zodiaco.

Le previsioni di Branko per la seconda metà dello Zodiaco per l’Oroscopo della settimana dal 1 al 7 luglio 2024

BILANCIA: Verso la metà della settimana potrebbe essere necessario prendersi del tempo per affinare alcune questioni lavorative; domenica potrebbe invece essere un giorno cruciale per incontri utili.

SCORPIONE: La settimana sarà altalenante dal punto di vista finanziario; da un lato il transito opposto di Mercurio, dall’altro alcune opportunità che si prospettano per la metà della settimana. Il week-end sarà invece positivo per l’amore.

SAGITTARIO: Un inizio settimana promettente sotto ogni punto di vista, sia per l’attualità che per la progettualità. Dal fine settimana momento proficuo anche dal punto di vista empatico.

CAPRICORNO: Il transito opposto di Mercurio nel segno è finalmente ultimato; le previsioni dell’Oroscopo di Branko per la settimana dal 1 al 7 luglio 2024 per la seconda metà dello Zodiaco raccontano dunque di un ritorno graduale alla serenità.

ACQUARIO: Serviranno pazienza e calma per questa settimana; la Luna non sarà favorevole e bisognerà forse attendere sabato per avanzare richieste e nuove idee.

PESCI: Stando alle previsioni per l’Oroscopo di Branko per la settimana dal 1 al 7 luglio 2024 sarà la parte centrale a destare particolare nervosismo per nati sotto questo segno. L’amore tornerà a dominare a partire da sabato.











