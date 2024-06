Oroscopo Branko, settimana dal 23 al 29 giugno 2024/ Acquario, la stanchezza si fa sentire! E per il Toro…

Che cosa accadrà questa settimana? Quali segni dello zodiaco beneficeranno dell’influsso positivo delle stelle e quali invece dovranno attendere momenti migliori? L’astrologo Branko ha fatto il punto della settimana con le sue previsioni e il suo oroscopo. Volete sapere cosa vi attende? Proseguite la lettura qui sotto per scoprirlo, con l’oroscopo settimanale di Branko segno per segno.

Le previsioni di Branko per la settimana

Ariete: un terreno scivoloso può essere quello famigliare, mentre la settimana potrebbe portare buone notizie in ambito amoroso e di business. Incontro favorevole con il Toro, ma attenzione agli sguardi ammiccanti dei Pesci.

Toro: fantastico fine settimana in arrivo, la stagione delle vacanze è sempre più vicina e per godersela appieno è importante intensificare l’attività professionale. Il suggerimento dell’oroscopo sembra chiaro: battere il ferro finché e caldo. Possibile incontro romantico per il Toro single, occhi ben aperti!

Gemelli: l’oroscopo settimanale per i nati sotto questo segno si concentra sull’amore e sugli investimenti. Il momento è positivo, Mercurio e Venere incentivano le entrate mentre sul fronte sentimentale potrebbe esserci un incontro succulento con il Leone, che i Gemelli sanno come conquistare.

Cancro: non ci sono pianeti contrari, dunque perché rovinarsi il week-end? Branko invita ad uscire, andare al mare e di non farsi problemi che sono solo nella propria testa. Il futuro è roseo e le decisione istintive possono rivelarsi vincenti e azzeccate.

Le previsioni settimanali di Branko per la seconda metà dello Zodiaco

Leone: questa settimana è necessario chiudere i rapporti del passato e farsi trovare pronti per il futuro. Un discorso che vale pure in amore e in amicizia. Attenzione alla salute e agli incontri favorevoli, con il segno della Bilancia da tenere d’occhio. Ancora di più Ariete, caldo e seducente.

Vergine: week end di coppia molto romantici in arrivo, mentre nel lavoro occorre acquisire maggiore sicurezza, soprattutto per chi si sta dando da fare ed è pronto a conquistare nuovi clienti e nuovi mercati.

Bilancia: il suggerimento di Branko nel suo oroscopo settimanale è di fare un ultimo sforzo. Le vacanze sono vicine, ma non ancora arrivate, occorre porsi un obiettivo preciso per andare avanti e far fronte ai problemi del fine settimana tra casa e famiglia. Lunedì 24 giugno la Luna sarà piena d’amore, bisogna farne tesoro.

Scorpione: opportunità interessanti e prestigioso bussano alla porta dei nati sotto questo segno, ma attenzione alle polemiche con il coniuge o nel lavoro. Non è consigliabile lasciar correre ma nemmeno attaccare con aggressività se non ci sono motivi davvero validi.

Sagittario: l’oroscopo prevede una bella Luna piena in questo fine settimane, pertanto chi ha un progetto a cuore è il momento di metterlo in pratica. Chi sta valutando progetti di vario genere potrebbe trovare sostegno dal coniuge o da un familiare benestante.

Capricorno: l’oroscopo della settimana per i nati sotto questo segno invita a concentrarsi soprattutto sul fine settimana, dove si presenteranno occasioni per ritrovare l’armonia. Giusto spingere e mettersi sotto, ma da lunedì 24 giugno in poi. Portarsi il lavoro a casa però non è una buona idea…

Acquario: la stanchezza si fa sentire, le tensioni e le difficoltà in casa e famiglia inoltre non aiutano. Occorre acquisire più il senso di alleanza e meno di idealismo. Amore favorevole in tutta la settimana grazie a Giove sempre presente.

Pesci: per i single di questo segno il weekend è davvero promettente. Branko invita ad uscire, guardarsi intorno, perché un amore duraturo potrebbe essere dietro l’angolo. Salute buona e tanta passione in questa settimana in arrivo.











