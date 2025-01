Tra le colonne del settimanale Chi, l’esperto di astri ha fornito nuovi aggiornamenti per tutti i segni dello zodiaco, pronti a vivere un periodi ricco di novità e sorprese. Secondo l’Oroscopo Branko ci saranno infatti diversi colpi di scena dal 17 al 23 gennaio 2025, a partire da Ariete, Toro e Gemelli, alle prese con situazioni diverse ma piene di liete notizie:

Oroscopo Branko settimanale 17-23 gennaio 2025/ Bilancia trova l'amore, Scorpione fortissimo

Oroscopo Branko settimanale dal 17 al 23 gennaio 2025: novità in amore per…

ARIETE: il cielo inizia a schiarirsi dopo il momento di choc che avete vissuto negli ultimi tempi, una Luna molto sexy si intravede all’orizzonte, c’è un Acquario che ha intenzione di stuzzicarvi, potrebbe nascere qualcosa di intrigante.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 16 gennaio 2025/ Pesci passionali, Bilancia in allerta

TORO: avete un po’ di fatica da smaltire ma ci riuscirete, prendete l’iniziativa e fate qualcosa che avete in mente da un po’ di tempo, sono alle porte nuove amicizie e conoscenze da sfruttare.

GEMELLI: potrete fare i conti con un cielo propizio, una Venere vi seduce e ne sembrate attratti, secondo l’oroscopo Branko il cielo andrà in netto miglioramento dal 19 di gennaio.

Oroscopo Branko settimanale dal 17 al 23 gennaio 2025, previsioni prossimi giorni: Leone con l’amore nascosto nel cuore

Sempre attraverso le colonne del magazine Chi, l’Oroscopo Branko ha fornito ulteriori indicazioni astrali per i prossimi giorni per un altro gruppo di segni, tra cui Leone e Vergine, alle prese con situazioni di origini diverse ma ricche di liete notizie:

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 16 gennaio 2025/ Ariete vivaci, scelte importanti per Toro e Leone

LEONE: avete delle nuove priorità in questo 2025 e l’anno sta mettendo tutto in luce nel migliore dei modi. In fondo al vostro cuore c’è nascosto l’amore. Intorno a voi c’è un po’ di freddo, avete voglia di sentimenti.

VERGINE: Marte vi porta nel segno una valanga di passione e di sentimenti che dovrete raccogliere. C’è un po’ di caos emotivo, dovete ritrovare tranquillità che vi porterà lucidità anche nelle decisioni.

CANCRO: Marte entra nel segno e vi rende travolgenti e passionali, buon momento per la salute che resta sempre la priorità per tutti, ovviamente.