Oroscopo di Branko, oggi 1 e domani 2 giugno 2024/ Cancro a rischio, Gemelli vulcanici e…

Si rinnova l’Oroscopo di Branko per la data di oggi 1 e domenica 2 giugno 2024, con le previsioni astrologiche su ogni fronte, segno per segno, con delle importanti ed esclusive novità.

Oroscopo a cura di Branko, per i 12 segni dello zodiaco

ARIETE: secondo l’oroscopo di oggi 2 giugno 2024 dell’esperto on air su Rds Branko la Luna, il Sole, Giove e Venere in transito nel segno dei Gemelli favoriscono tutto ciò che riguarda la comunicazione e la scrittura creativa in particolare per aspiranti blogger.

Oroscopo di Branko, oggi 1 giugno 2024/ Vergine si preoccupa, Scorpione crede e...

TORO: la posizione astrologica degli astri favorisce per voi un periodo di risalita.

GEMELLI: per l’oroscopo di oggi a cura di Branko, competitor delle ultime previsioni di Paolo Fox, siete un vulcano di idee in questi giorni. Ed é prevista la maturazione di un cambiamento importante.

CANCRO: la Luna in aspetto contrastante potrebbe provocare l’insorgenza di alcuni problemi, in particolare per chi pratica attività sportive.

Oroscopo di Branko, oggi 31 maggio 2024/ Cancro esige, Vergine riparte da giugno e...

LEONE: si riaccende la fiamma dei rapporti con gli altri e le relazioni. Curate la comunicazione, le stelle sono dalla vostra parte favorevoli.

VERGINE: inutile é stare a piangere sul latte versate, bisogna impegnarsi per il perseguimento di un obiettivo.

BILANCIA la posizione non proprio favorevole della Luna potrebbe provocare l’insorgenza di una crisi familiare.

Secondo l’esperto Branko, per la seconda metà dello zodiaco si prevede…

Scorpione: le stelle vi donano sesto senso e intelligenza intuitiva, saprete indicarvi da soli la strada giusta.

Sagittario: Siete il top dell’erotismo nell’oroscopo di oggi e domani a inizio giugno e a cura di Branko, semplicemente irresistibili. Potreste sfruttare il sex appeal anche per gettarvi in qualche affare.

Oroscopo di Branko, oggi 30 maggio 2024/ Ariete inarrestabile, inquietudine per Gemelli e...

Capricorno: Venere é in grado di promettervi il grande amore, che vi infonde tenerezza e gioia nel cuore.

Acquario: Siete tra le previsioni dell’oroscopo di Branko nel momento di massima protezione astrale. Curati sono in particolari gli aspetti negli affari come le proprietà.

Pesci: si prevedono risvolti positivi negli affari in senso lato. É importante seguire la regola del “carpe Diem”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA