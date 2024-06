Oroscopo di Branko, oggi 4 giugno 2024/ Cancro baciato dalla Luna, Leone fortunato e…

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’Oroscopo di oggi a cura di Branko, in data 4 giugno 2024, con le previsioni segno per segno.

Oroscopo di oggi a cura di Branko, tutte le previsioni dei 12 segni zodiacali

Ariete: Mercurio in transito in Gemelli assume una posizione ideale per il vostro lavoro e le finanze, allargatevi nella vostra attività, guadagnereste di più.

Toro: per l’oroscopo giornaliero dei nati sotto il segno a cura di Branko prevede che la passione baci tutti. Ed é un momento di pura felicità in generale.

Gemelli: il pianeta degli impegni lavorativi Mercurio beneficia del suo transito i nati sotto il segno, per un rinnovato periodo di prosperità.

Cancro: la Luna diventa romantica per i nati cancerini in risposta a Marte ostile, e sulla scia delle buone premesse pronosticate anche da Paolo Fox di fine maggio per voi arriva il momento cruciale di isolamento per ritrovarsi.

Per la seconda metà dell’Oroscopo di oggi a cura di Branko, le previsioni profilano…

Leone: Il momento per i nati sotto il segno diventa propiziatorio per degli inizi cruciali di avvio ai cambiamenti.

Vergine: Il consiglio delle stelle é quello di occuparsi principalmente di faccende che non arrechino problemi.

Bilancia: ci sono delle notizie positive per i nati sotto il segno. Arriva il momento per voi di una ripresa crescente.

Scorpione: é prevista la fine della situazione contrastante di Mercurio in opposizione.

Sagittario: secondo l’oroscopo di oggi a cura di Branko, bisogna preparare una buona autodifesa per evitare le influenze di condizioni poco edificanti

Capricorno: Marte non vi dà tregua ma la Luna ha una posizione favorevole per infondervi serenità.

Acquario: Potrebbero esservi dei fastidi in ostacolo alla serenità, secondo le previsioni dell’Oroscopo di oggi a cura di Branko. Ma non demordete.

Pesci: per i nati del segno é previsto il momento di congiuntura favorevole per lo sviluppo di relazioni personali anche sentimentali importanti e di lunga vita. Abbiate fiducia, affidatevi.











