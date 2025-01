L’anno è partito, bene o male a seconda delle proprie circostanze astrali; l’esordio è scandito dal mese di gennaio 2025 ben raccontato dalle previsioni secondo l’Oroscopo mensile Branko. Il noto astrologo racconta di un inizio scoppiettante sul lavoro, ma non per tutti; c’è chi ha tanto da smuovere prima di vedere risultati effettivi e chi ancora deve dedicarsi con diligenza alla progettualità. In amore i risvolti sono sempre dietro l’angolo soprattutto per chi sa osservare e ragionare; trovare l’equilibrio non è facile ma per molti sono in cantiere emozioni intense accompagnate dall’eros. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni per gennaio 2025 secondo l’Oroscopo mensile Branko.

Oroscopo settimanale di Branko dal 10 al 16 gennaio 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: incontri per Cancro

Le previsioni per gennaio 2025 secondo l’Oroscopo mensile Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Un nuovo anno è pronto a regalare emozioni ma già da questi primi bagliori di gennaio qualcosa si è mosso in senso positivo. Addio alla noia, ai rimpianti; salvo una prima parte del mese un po’ altalenante presto avrete modo di dare libero sfogo alla vostra voglia di primeggiare soprattutto verso la fine del mese. Sarà in questa fase che, con il supporto di Giove e Plutone, avrete dalla vostra una protezione aggiuntiva.

Oroscopo Branko, previsioni 9 gennaio 2025/ Nuove sfide in arrivo per Ariete e Gemelli

TORO: Un po’ di agitazione per il mese di gennaio con diverse questioni da sistemare; tensioni in famiglia, questioni economiche non proprio gratificanti. Ma dalla seconda parte del mese si torna a sognare grazie al supporto di un cielo in buon aspetto con Sole e Mercurio a vantaggio di opportunità di lavoro e sorprese in amore.

GEMELLI: Qualche tensione in amore nel corso del mese di gennaio con Venere che resta nel segno dei Pesci e che alimenta qualche malumore di troppo. Occhio alle spese e non sottovalutate in tal senso i consigli di chi condivide con voi il lavoro o semplicemente vi propone un punto di vista estemporaneo.

Oroscopo settimanale Branko 10-16 gennaio 2025/ Previsioni da Bilancia a Pesci: Acquario pronto al successo

CANCRO: Un anno significativo è alle porte e passa per un esordio, il mese di gennaio, ricco di sfaccettature. Marte supporta le scelte in amore, le dinamiche più interessanti e al contempo sarà il dinamismo l’arma in più negli affari di lavoro.

LEONE: Un anno frenetico, in senso positivo, a partire già da questo mese; stando all’Oroscopo mensile Branko gennaio 2025 l’amore primeggia nei primi giorni con la possibilità di dedicarsi ad emozioni nuove e al contempo intense.

VERGINE: Anche per voi il nuovo anno si appresta ad essere carico di sorprese, un senso di riscossa vi pervade tanto per quanto riguarda gli affari di lavoro e altrettanto per ciò che riguarda le dinamiche in amore. Il mese di gennaio si parte subito forte soprattutto grazie a nuovi legami da approfondire quanto prima.