Oroscopo mese di agosto 2024, le indicazioni e le previsioni dei primi sei segni

Siete curiosi di scoprire le previsioni dell’oroscopo del mese di agosto 2024? Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo nelle prossime settimane, per quanto riguarda i primi sei segni dello zodiaco. Chi potrà beneficiare di stelle favorevoli e chi invece dovrà stringere i denti nel mese più caldo dell’anno? Dall’Ariete fino alla Vergine, ecco l’oroscopo di agosto 2024, con le previsioni tratte da fanpage:

Ariete: Marte, Giove e Mercurio ti sorridono in questo mese agostano, in cui tutto sembra allinearsi per farti stare bene. L’ottimismo lo hai dentro e sprigioni un fascino che non passa mai inosservato. I nati sotto questo segno, d’altronde, sono tra i più carismatici e quando i pianeti sono favorevoli non si può far altro che spingere.

Toro: C’è un po’ di prigionia e di insofferenza per i nati sotto questo segno. Ma attenzione, perché Venere amplificherà quella parte più pacata e godereccia di questo segno. Agosto può essere il mese dei piccoli vizi per colui che d’altronde è il re dei vizi.

Gemelli: i nati sotto questo segno possono essere grandi protagonisti dell’oroscopo di agosto 2024, un mese in cui comunque potrebbero sorgere forti sbalzi emotivi. Il suggerimento è di godersi le proprie energie, ma anche non trattenere le emozioni, stando sempre attenti a chi ci sta intorno.

Oroscopo agosto 2024, le previsioni: Leone energico sotto le lenzuola ma…

Cancro: l’oroscopo agosto 2024 sembra orientato alla lentezza, all’attenzione, ai dettagli. I nati sotto questo segno di lasciano addolcire da questo caldo mese agostano, ma attenzione alle energie sempre più limitate. Non è il momento ideale per sforzarsi oltre le proprie possibilità.

Leone: le previsioni di agosto 2024 caricano il segno del Leone di energie fattive ed erotiche. I nati sotto questo segno sono un fiume in piena quest’estate, non dicono no ai vizi sotto le lenzuola, né a tavola. Attenzione però perché non tutto è in discesa: a metà mese potrebbero arrivare delle amarezze.

Vergine: nel momento in cui senti diminuire la tua forza puoi trovare le risposte e il giusto appiglio nelle relazioni. L’orosocpo di agosto 2024 prospetta un mese piuttosto impegnativo per i nati sotto il segno della Vergine; la stanchezza e la spossatezza si possono contrastare prendendosi cura di se stessi.