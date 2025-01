Un nuovo anno è giunto, pronto per essere accolto nella sua totalità e dunque al netto di periodo d’ombra, altri di luce e ancora altri tutti da definire e interpretare. Per meglio comprendere l’andamento delle prossime settimane all’orizzonte ecco servite le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025 per i nati sotto il segno dei Pesci. Il noto astrologo – dal programma I Fatti Vostri – ha raccontato di un cielo vi vuole bene ma nei primi mesi ci sarà con buone probabilità qualcosa da rivedere.

Stando alle previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025 Pesci forse fino a maggio potreste restare in sospeso, forse qualcuno vi ha creato dei disagi proprio verso la fine del 2024. Il cielo cambia molto verso l’estate e il picco sarà tra agosto e dicembre: grandi vittorie, emozioni, riuscirete finalmente a fare tutto ciò che volete e anche soddisfazioni ai danni di chi vi ha fatto del male in passato.

OROSCOPO PAOLO FOX 2025 PESCI: A FINE PRIMAVERA ATTENZIONE AD UNA POSSIBILE CRISI

Stando alle previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025 per i nati sotto il segno dei Pesci, in amore un buon cielo fino ad aprile con Venere nel segno potrebbe propiziare l’emotività senza filtri e soprattutto la possibilità di costruire qualcosa di importante. Attenzione però a quegli amori che continuano a maggio e giugno che potrebbero presentare una fase di crisi. Anche a settembre qualche strascico non da poco è da mettere in conto e ci sarà occasione di rivedere un legame. Se siete single l’autunno sarà galeotto soprattutto tra novembre e dicembre, mesi di riferimento anche per ciò che riguarda il futuro. Un anno di crescita e soprattutto di revisione; non vi arrabbiate per la confusione iniziale che sarà terreno fertile per nuove e grandi opportunità.