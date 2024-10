Scorpione super favorito con questa bellissima Luna e anche la Bilancia può approfittarne. Giornata no per il Capricorno e anche l’Acquario non è al top. Bene i Pesci. Di seguito, i dettagli per gli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 1 novembre 2024: le previsioni dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: con la Luna in Scorpione, l’amore è passionale! Sei in piena ripresa, perché finalmente Marte, tra pochi giorni, non sarà più opposto e chi non è stato bene ne guadagnerà in forze.

SCORPIONE: un cielo stupendo per i sentimenti e le emozioni. Tutto può succedere con Sole, Luna e Mercurio nel segno, oltre a Marte e Saturno ottimi. Idee illuminanti.

SAGITTARIO: prenditi cura di te e dei sentimenti. Venere favorisce le feste e i rapporti personali. Sul lavoro, anche se non sarai il primo lascia perdere, perché in questo momento l’importante è esserci, assicura l’Oroscopo Paolo Fox di domani 1 novembre 2024.

CAPRICORNO: carico di lavoro in aumento e Marte è foriero di qualche disagio, soprattutto se ci sono personaggi che provano a fermarti. C’è aria di burrasca nella vita privata e, in questa fase, è meglio non fare passi azzardati. Comunque alla fine sarai vittorioso.

ACQUARIO: non è una giornata no, ma cerca di essere più disciplinato e meno nervoso. Se vuoi rappacificarti con qualcuno aspetta dopodomani.

PESCI: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 1 novembre 2024 è un bel giorno per il lavoro, le ambizioni personali e le idee. Venere è dissonante ed è possibile che di recente ci sia stata un po’ di maretta nella coppia. Tuttavia domani il cielo favorisce i riavvicinamenti.

