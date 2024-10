L’Ariete recupera terreno dopo una parte centrale della settimana un po’ pesante. I Gemelli vanno a gonfie vele, mentre Leone e Vergine sono attivissimi nel lavoro. Di seguito, i dettagli per la prima metà dello zodiaco

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 ottobre 2024: le previsioni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: la parte centrale della settimana è stata faticosa, perché ti sei dovuto arrabbiare per mantenere la barra dritta su una faccenda oppure perché ci sono questioni legali o burocratiche da affrontare. Domani andrà decisamente meglio, soprattutto dal pomeriggio.

TORO: hai una lucidità tale che ti rende in grado di trovare la soluzione a questioni annose. Non tornare indietro, specialmente in amore, che è ancora un po’ torchiato da Venere opposta.

GEMELLI: ottimo cielo per l’approfondimento di un’amicizia e per prendere decisioni in ambito lavorativo: Sole, Giove e Mercurio sono molto favorevoli. La creatività è al top, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 11 ottobre 2024.

CANCRO: ci sono sempre dei momenti, nella tua vita, in cui ti fai prendere dalla malinconia. Anche se il periodo è il migliore possibile, c’è quella fase particolare in cui ti ritrovi a riflettere profondamente che non è negativa di per sé, ma ti reca tormenti interiori. Evita solo di essere troppo critico.

LEONE: dal punto di vista lavorativo è il momento buono di portare avanti un tuo progetto. In amore, la chiarezza arriverà dopo il 17. Ottobre è cominciato in modo un po’ pesante per il fisico e adesso devi recuperare un po’ di energia.

VERGINE: la tua mente è finalmente limpida, a differenza dei primi giorni della settimana. Attualmente non ci sono ostacoli particolari, se non progetti da revisionare e nuove strategie da mettere in campo. L’amore è favorevole, ma più che altro sei tu che desideri avere al tuo fianco il giusto supporto morale.

