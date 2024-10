La Bilancia ha avuto il sonno disturbato in questi ultimi due giorni, a causa della Luna opposta che non lo sarà più da domani in giornata. Il Sagittario e i Pesci lottano ancora contro un Giove opposto che chiede profonde riflessioni, mentre l’Acquario vivrà chiarimenti in amore. Vediamo il dettaglio degli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 ottobre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: le stelle sono con te, per il lavoro e per l’amore, tuttavia fai tutto con prudenza, perché Marte è ancora opposto e ogni tanto compare l’ansia. Con questa Luna dissonante non hai dormito granché bene, ma domani dal pomeriggio andrà meglio.

SCORPIONE: Venere nel segno ti invita a vivere i sentimenti senza diffidenza e ritrosia e l’Oroscopo Paolo Fox di domani 11 ottobre 2024 ti ricorda che nessuno è perfetto!

SAGITTARIO: va bene fare molte cose ed essere impegnati (anche perché non state mai fermi), tuttavia con Giove opposto è importante comprendere cosa valga la pena di portare avanti e cosa lasciare indietro. In alcuni casi, in amore dovrai aspettare tempi migliori. Dopo il 17 sarà tutto più chiaro, con Venere che arriverà nel tuo spazio zodiacale.

CAPRICORNO: sei molto rigoroso con gli altri, ma anche da stesso pretendi sempre il massimo. Con la Luna nel segno ci sono novità, ma anche qualche compito difficile da portare a termine. C’è maretta con i collaboratori o i soci.

ACQUARIO: in amore ci sono dei turbamenti o forse non ci stai pensando più di tanto. Da domani pomeriggio, con la Luna che entrerà nel tuo segno, potranno esserci dei chiarimenti. La creatività è sempre al top.

PESCI: domani la Luna è ancora favorevole al mattino. È un momento di riflessione in ambito lavorativo: con Giove opposto ti viene richiesto un rinnovamento. In amore sei ancora tollerante, ma se ci sono cose che non vanno, alla fine del mese presenterai il conto.