Incontri e appuntamenti che saltano per il Sagittario, mentre il Capricorno sta riflettendo se continuare a fare ciò che sta facendo ora. Amore ottimo per Acquario e Pesci. Di seguito, le novità della domenica per gli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 12 gennaio 2025: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: progetti che procedono bene, occasioni, chiamate di persone che non sentivi da tanto. La preparazione è fondamentale in questo momento, favorevole a pianificazioni a lunga scadenza. Arrivano risposte!

SCORPIONE: l’anno promette belle novità e domani la Luna sarà anche favorevole! Insieme a Venere forme un bell’aspetto per l’amore. Organizza qualcosa di bello con chi ti piace e mantieni alto l’ottimismo.

SAGITTARIO: Giove e Luna opposti sono un po’ fastidiosi. Potrebbe saltare un appuntamento o un colloquio. Attento nelle relazioni in famiglia e con il partner, mette in guardia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 12 gennaio 2025.

CAPRICORNO: è una fase di crescita, ma presto dovrai capire se proseguire con un progetto entro giugno. Potresti anche lasciare andare un ruolo che non ti soddisfa. Nel frattempo gennaio è favorevole agli incontri e l’amore è premiato.

ACQUARIO: l’amore potrebbe essere quello giusto, questa volta! Fidanzamenti in vista. C’è qualcosa da pagare? Controlla bene le finanze.

PESCI: con Venere nel tuo spazio zodiacale, i sentimenti tornano in auge e potrai anche avere delle soddisfazioni sul lavoro. Chi lavora misurando il consenso quotidianamente, riceverà di più. Novità!

