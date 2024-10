L’Ariete può dimenticare i problemi consolandosi con l’amore, che sarà molto positivo con l’ingresso di Venere in Sagittario che favorirà anche il Leone, il quale per ora deve limitarsi a stringere i denti. La Vergine merita un po’ di relax. Di seguito, le indicazioni per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 13 ottobre 2024: le previsioni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: l’amore è favorito domani, con questa bella Luna. Presto Venere sarà bellissima, dal 17 di ottobre, e permetterà anche di risolvere i contenziosi in corso, ma soprattutto incentiverà i sentimenti.

TORO: dovresti essere un po’ più tollerante, perché Venere in opposizione parla di diatribe e discussioni che, soprattutto nell’ambito famigliare, sarebbe meglio non alimentare, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 13 ottobre 2024.

GEMELLI: se in amore ci sono dei dubbi perché non lo ritieni sincero, domani è il momento giusto per parlare, perché se ti tieni tutto dentro, oltre a non stare bene, dopo il 17 potresti incorrere anche contro una Venere che può procurare ancora più difficoltà.

CANCRO: Venere e Marte sono forieri di sentimenti emozionanti e speciali. In questo momento il lavoro ti sembra un po’ fiacco, ma a breve ci saranno belle occasioni: chi è già impegnato in un progetto, dopo una partenza non proprio brillante, finalmente avrà le opportunità che cercava.

LEONE: con questa Luna opposta ci sono un po’ di agitazione e di polemiche. Anche l’amore è un po’ in difficoltà a causa di transiti un po’ arcigni. Resisti! Perché gli ultimi dieci giorni del mese ti daranno i risultati che cerchi e anche un sentimento.

VERGINE: da circa quattro mesi la tua vita è cambiata, per volontà tua o per cause esterne. L’inizio della settimana è stata pesante, hai recuperato le energie verso la metà e adesso goditi il fine settimana in relax. Lascia da parte la razionalità e fai prevalere le emozioni, soprattutto nei sentimenti.