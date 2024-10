Il Toro tira un sospiro di sollievo con la Luna nel segno e soprattutto Venere non più in opposizione. Migliorano i sentimenti anche per il Leone, mentre la Vergine arriva a una resa dei conti. Di seguito, i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 ottobre 2024: i segni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: sono giorni utili per ritrovare l’equilibrio e pensare all’amore. I nativi del segno dai rpimi di ottobre sono stati immersi nelle questioni di lavoro, economiche e fisiche, tanto da mettere in un angolo i sentimenti. È il momento di recuperare!

TORO: finalmente Venere non è più opposta ed è in posizione neutra: tutti coloro che si sono sentiti frenati nel dichiarare un sentimento lo faranno! Nuove relazioni che sono subentrate al posto di altre storie finite male possono spiccare il volo.

GEMELLI: Giove è sempre al tuo fianco, ma aspetti qualche conferma che dovrebbe arrivare durante il weekend: ti aspetti più sicurezze nei sentimenti perché forse non ti fidi più del partner o lo stai mettendo alla prova.

CANCRO: creatività e capacità d’azione non mancano. Con Mercurio, Saturno e Marte in ottima posizione, questo cielo rivela in te un io rinnovato, che non si fa influenzare dagli altri e ha più autostima, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 18 ottobre 2024.

LEONE: hai una marcia in più e adesso Venere ti consente di mettere al primo posto i sentimenti: tutti i nativi del segno che finora hanno pensato solo alle vittorie sul lavoro potranno vivere appieno l’amore.

VERGINE: se c’è qualcuno che ti dice sempre che hai sbagliato oppure ci sono delle controversie perché non ti senti capito, nel fine settimana dirai quello che pensi. Il tuo è un segno molto riservato e tollerante, ma se perdi le staffe, apriti cielo! Sono un po’ a rischio le relazioni già in bilico.

