La Luna in Vergine favorisce i sentimenti per il segno e anche per il Toro, in quanto entrambi hanno anche una Venere in buon aspetto. Per Ariete e Cancro è invece il lavoro che va alla grande. Di seguito, i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 23 novembre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: il cielo è davvero molto favorevole per il lavoro, sei energico e attivo e non devi assolutamente fermarti. L’amore è un po’ sottotono, ma presto potrai recuperare. Le nuove conoscenze sono intriganti.

TORO: è probabile che tu stia pensando più al lavoro che ai sentimenti, ma l’Oroscopo Paolo Fox di domani 23 novembre 2024 ti invita a occuparti dell’amore: il weekend ti proporrà una bella Luna che, in buon aspetto anche a Venere, ti darà una bella spinta.

GEMELLI: nei rapporti interpersonali devi fare chiarezza, a causa di Sole e Mercurio opposti. Le persone che ti circondano non sono del tutto affidabili. Forse devi dimenticare un tradimento subito ed evitare di farti ingannare nuovamente.

CANCRO: per i sentimenti aspetta la prima settimana del prossimo mese prima di fare disastri e mettere in crisi un rapporto. Agisci subito invece al lavoro, perché i tuoi sforzi verranno premiati e forse anche se rinuncerai a qualcosa lo farai per avere di più.

LEONE: sia il lavoro sia l’amore sono molto favoriti. Potresti decidere di lasciare andare qualcosa in virtù di un progetto nuovo dal punto di vista lavorativo: tu hai il coltello dalla parte del manico!

VERGINE: la Luna è finalmente nel segno ed è in ottima posizione rispetto a Venere. Tu sei sempre concentrato sul lavoro, ma questo weekend è davvero valido per le emozioni e gli affetti: organizza qualcosa di bello!

