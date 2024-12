I Gemelli non devono esitare a parlare, se c’è qualcosa da dire, mentre il Cancro è ancora favorito dalla Luna. Il Leone è molto stanco, mentre la Vergine è favorita se “cambia aria”, in queste feste. Vediamo il dettaglio dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 27 dicembre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: il cielo ti prospetta grandi avventure e devi soltanto stare attento a qualche piccolo malanno stagionale oppure alla distrazione. Sei sempre uno dei segno favoriti per i mesi a venire, ma ricorda solo che la tua energia va calibrata e i tuoi obiettivi devono essere chiari.

Oroscopo settimanale Branko dal 27 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025/ Leone scatenati, grandi sfide per Ariete

TORO: il Capodanno in arrivo promette molto bene con un novilunio interessante già dal 30 del mese. Venere è ancora un po’ dispettosa e potrebbe aver interferito con la concretizzazione di un sentimento, ma presto sarà di nuovo favorevole, per cui gennaio sarà, nel complesso, molto interessante.

GEMELLI: il cielo è positivo, anche se ci sono situazioni nell’ambito del lavoro che vanno sistemate, a causa di Mercurio in opposizione che potrebbe aver dato uno stop ad alcune iniziative. Tuttavia si tratta di un pianeta veloce e a gennaio non ti darà più fastidio. Se però ci sono problematiche familiari da affrontare, vuota il sacco ora, perché il weekend potrebbe portarti a litigare.

Oroscopo Paolo Fox di domani 27 dicembre 2024/ L'Acquario ha ottime idee e i Pesci parlino ora in amore

CANCRO: la Luna potrebbe averti portato idee e persino dei sogni premonitori. Tutte i nuovi progetti vanno alimentati perché nel prossimi mesi sarai sostenuto da un cielo che protegge. Ci saranno, nel 2025, due pianeti che lavoreranno in sinergia: Saturno ti costringerà a liberarti di relazioni e situazioni inutili e Giove che ti indicherà nuove direzioni. Sarà quindi un anno caratterizzato da molti cambiamenti ma, proprio per questo, di soluzioni vincenti.

LEONE: sei esausto e quindi mal sopporti le provocazioni. Fino al weekend non ti stancare ulteriormente e si spera che tu non abbia passato un Natale troppo burrascoso. Devi fare una valutazione attenta di quelle che sono le tue priorità: il 2025 sarà un anno di successi, per cui anche se ci saranno ostacoli, ne uscirai vincitore, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 27 dicembre 2024.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 26 dicembre 2024/ Acquario affaticati, imprevisti per i Bilancia

VERGINE: la Luna incide sulla sfera dell’altrove, il che significa che incoraggia anche i più sedentari a spostarsi. Il 30 e il 31 avranno un novilunio molto importante e chi riuscirà a muoversi ed esplorare nuovi luoghi, verrà supportato.