La nuova settimana comincia per con la Luna sempre in Vergine, segno che potrà organizzarsi al meglio domani. Il Toro recupera grazie ad accordi positivi sul lavoro e il Leone è preso dall’amore. Di seguito, i dettagli dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 28 ottobre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: è un momento molto particolare sul lavoro e potresti avere delle difficoltà, conti in sospeso e qualche preoccupazione. Venere ti regala dolcezza in amore.

TORO: ci sono conti da rivedere da un po’ di giorni e la settimana sarà molto vantaggiosa per incontrarsi con i collaboratori o comunque per effettuare delle modifiche o dei tagli in ottica di risparmio. In amore invece non risparmiarti! Perché questa Luna è molto comprensiva.

GEMELLI: nervi a fior di pelle e ci vuole molta cautela, in particolare se c’è qualcuno che non ti comprende, se in passato ci sono state crisi sentimentali. Non ti affaticare troppo, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 28 ottobre 2024.

CANCRO: tutte le iniziative che porti avanti in questo periodo sono premiate: già da novembre, ma ancor di più dal prossimo anno. Novità in arrivo e la Luna domani sarà in sestile: una posizione molto favorevole che significa fortuna!

LEONE: devi vagliare chi veramente ti vuole bene. Per diverso tempo sei stato molto concentrato sul lavoro, mettendo i sentimenti da parte. Venere ti incoraggia se stai cercando una nuova storia e sei protetto.

VERGINE: grazie alla Luna nel segno, domani sarà una giornata che potrà aiutarti a organizzarti al meglio questa settimana ti porta forza e fortuna. Arrivi da un periodo di scontri in amore e anche le relazioni più solide si sono viste costrette a rivedere l’andamento domestico, della casa o dei figli. Stai cercando serenità.

